SAİT GÜRSOY

Erken çocukluk yılları, yaşamın altın yılları dediğimiz 0-6 yaş döneminin önemini hepimiz artık biliyoruz. Çocukların en hızlı gelişim gösterdikleri, tüm yaşamları boyunca gerekli becerileri edindikleri bu özel dönem çok önemli. Doğru, kaliteli ve iyi planlanmış nitelikte olması hayati önem taşıyor. Okul öncesi eğitim uzmanı, danışman ve yazar Hale Güneş ile yeni güncellenen okul öncesi eğitim programını değerlendirdik.

Okul öncesi eğitim programı 36-72 aylık dönemi kapsamaktadır. Bu dönemin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan gelişimsel bir program. Bütüncül bir yaklaşımla tüm gelişim alanlarını (bilişsel, fiziksel, sağlık, sosyal, duygusal ve dil gelişimi) birlikte ele almış. Hale Hoca, "Programın hedefi kazanım ve göstergelerle farklı öğrenme süreçleri oluşturarak çocukları tüm alanlarda desteklemek ve ulaşabilecekleri en üst noktaya ulaşmalarını sağlamaktır" diyor. Programa ilk baktığımızda sade, anlaşılır ve çocuğun gelişimini önceleyen bir yaklaşım sunduğunu görebiliyoruz. Öğretmenlerin programla ilgili ilk yorumları da bu yönde.

Hale Hoca, güncellenen programda dikkat çekici birkaç başlıktan da bahsetti. Özellikle, değerlendirme yeni programda yoğun bir şekilde ve ayrıntılı ele alınmış. Küçük yaş gruplarında değerlendirme dediğimizde; çocuğun süreç odaklı ve sistematik şekilde izlenmesini, bu gözlemlerin sonucuna göre kararlar alınması ve uygulanmasını anlarız. Burada en önemli nokta elbette çocuğu iyi tanıma, düzenli gözlem yapma, geri bildirim gibi kanıtlarla süreçlere aileleri de dâhil etmektir.



ORTAK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI

Yeni programla birlikte öğretmenlere destek olması amacıyla "Öğretmen Kılavuz Kitabı" ve çocuklar için "Çocuk Etkinlik Kitapları" hazırlanmış. Aileler de unutulmamış ve "Aile Eğitim Rehberi" oluşturulmuş. Ailelerin çocuklarıyla sağlıklı ve etkili zaman geçirmesi her zaman eğitimciler için kritik önemde. Bir diğer önemli başlık, aile, okul ve toplum arasındaki katılımcı ilişkiler. Aile katılımı önceki programda da yer alan önemli bir konuydu, şimdi güncellenen programda toplum katılımı yeni eklenmiş. Toplum katılımında özellikle, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ile birlikte ortak çalışmalar yapılması önerilmekte. Sosyal sorumluluk projelerine öğrencilerin dâhil edilmesi de bu kapsamda yer alacak.

Programın tamamına baktığımızda, öğretmenlerimiz için bir özet niteliğinde. Hale Hoca'nın en çok dikkatini çeken noktalar; en etkili öğrenme yöntemi olan oyun. Her çeşit oyunu planlamamız, içine dâhil etmeliyiz. Rutinler, düzenli tekrarlar çocuklar için çok önemli. Çocukların aktif katılımcı, öğretmenlerin rehber rolünde olduğu bir eğitim ortamı birinci önceliğimiz olmalı. Güncellenen programla birlikte, öğretmenlerimizin de çocukların hayal ortakları olduğu bir eğitim yolculuğu diliyorum.