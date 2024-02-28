SAİT GÜRSOY

Bugün konumuz Eğitim Ajandası. Nedir bu Eğitim Ajandası? Pek alışık olmadığımız ender bulunan bu dergi, nadir örneklerden bir tanesi. Hemen her sektör kendi alanında birçok dergiye sahipken, öğrenciler, aileler ve eğitimcilere hitap eden tarafsız ve nitelikli bir eğitim dergisi ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu eksiği de bu dergi tamamlayacak gibi gözüküyor. Aslında bu zor bir iş

Güncel konular, gelişmeler ve bunlara bağlı olarak üretilen haber ve yorumlara duyulan ihtiyaç, günlük gazetelerin ve bu gazetelere bağlı internet sitelerinin önemini artırıyor. Detaylı içeriklere ulaşma ihtiyacında ise başvuru kaynağı olarak dergiler ön plana çıkıyor. Ülkemizde ekonomi, siyaset ve sektörel alanlarda uzun zamandır yayın hayatını sürdüren ve prestijini koruyan dergiler var. Ancak, eğitim alanında, dergiciliğin çok ön plana çıktığını maalesef göremiyoruz.

E-Dergi için hazır mıyız? Salgın süreci sonrası geleneklerin değişmesiyle birlikte dijitalleşme yadırganmıyor. Geleneksel derginin günümüzde popülaritesini yitirmesiyle birlikte Eğitim Ajandası dergi sektörünün farklı bir boyut kazanmasını sağlamış. Nasıl müzik kasetleri ve film CD'leri cep telefonuna girdi ise aynı şekilde dergiler de hacim kaplamadan orada olmayı başarıyor. Buna bir de kâğıtsız ve mürekkepsiz, hatta ücretsiz bir dergi olması eklenince ilginç bir konu olarak ortaya çıkıyor. Bunun, eğitim sektöründe öncülerinden eğitim yazarı kardeşim Sadık Gültekin ve NewsPDR kurucusu Osman Azad Kazan'ın hazırladığı Eğitim Ajandası dergisi ile hayat buluyor.



YENİ NESİL DERGİCİLİK

Yeni nesil eğitim dergisi neyi amaçlıyor? Sadık Gültekin ve Osman Azad Kazan'ın bu projede asıl misyonu eğitim kurumları ile gençler arasında bir dijital iletişim köprüsü kurabilmek. Her öğrencinin daha detaylı, doğru ve filtrelenmiş içeriklere ulaşmasını sağlamak. Aileler için de stres yönetiminden başarının sırlarına, çalışma taktiklerine birçok önemli konuya parmak basıyor. Kadrosunda birbirinden değerli çokça yazarın bulunduğu incelikle hazırlanmış bir içerik. Yüksek çözünürlüklü görseller ve videolar ile donatılmış ve sesli olarak taçlandırılmış. Dergiye nereden ulaşacağız? https://newspdr.com/ dergi/şubat-1-sayı/ adresine tıklayarak ister cep telefonu, ister tablet, isterseniz bilgisayarınızla ulaşabilirsiniz. 48 sayfadan oluşan tamamen açık kaynak mantığı ile ücretsiz olarak herkesin erişimine açık. Otomatik sayfa geçiş özelliğine ek olarak sesli okuma özelliği görme engelli kardeşlerimiz düşünülerek eklenmiş. Bu bildiğiniz günümüzde popüler olan sesli kitap ve öğrencilerin severek dinlediği broadcast mantığında çalışıyor. İster seyahat ederken ister ders çalışırken bu dergiyi dinleyebiliyorsun.