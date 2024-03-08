SAİT GÜRSOY

Biyografi tarzda yazılan kitaplar bir kişinin yaşam öyküsünü, başarılarını, zorluklarını, deneyimlerini ve etkileşimlerini okuyuculara aktararak ilham verir. İlham alma noktası kişiler için çok önemli. Bu yüzden yazılan biyografi kitaplarında, karakterlerin yaşam öyküsünü, davranışlarını ve çocuklara neler katabileceğini düşünerek karakter seçimi yapılır. Bu konuyu, Eğitimci Çocuk Kitapları Yazarı Rüya Gündüzhev ile değerlendirdik.

Biyografisi yazılan, karakterlerin yaşam öyküleri, mücadeleleri belki de çocuklarımızın ileride seçecekleri mesleklere ilham olacak. Rüya Hoca, karakter seçerken biyografisini yazacağı kişinin çocuklara nasıl örnek olabileceğini planlıyor. Bu yüzden, Adile Naşit'in, tiyatro ve masallarıyla bizlere kattıklarını, azmini çocuklar öğrensinler istiyor. Vecihi Hürkuş'un dehasını, kararlılığını örnek alırlar diye düşünüyor. Manisa Tarzanı'nın yanmış yıkılmış Manisa'yı nasıl yeşile boyadığını, Messi'nin hayallerini gerçekleştirmek için harcadığı çabayı takdir etsinler istiyor.



ÇOCUKLARIN GELİŞİM SEVİYESİ

"Karakterlerin önemi ve benzerlerinden farkı belirlenmelidir'' diyor Rüya Hoca. Karakterlerin duygusal zenginliklerini ve motivasyonlarını çocukların sevebileceği ve empati kurabileceği bir şekilde işlemek önemli. Yazılan biyografi kitabı çocukların gelişim seviyelerine uygun olmalı, öğretirken eğlendirmeli. Basit ve anlaşılır bir dil kullanılmalı. Çocuklar, karakter ile duygusal bağ kurmalı ki karakterin başarısını, kararlılığını, başarısızlığında gösterdiği sabrı örnek alsın, ilham olsun.

Biyografide karakterlerin yaşadığı zaman, dönemin koşulları ve mekân da çok önemli. Yine aynı şekilde çevreleriyle olan ilişkileri, aile bağları, dostluklar ve çatışmalar da karakterin yaşamını etkileyen unsurlar. Biyografi kitabının ilerleyen bölümlerinde karakterlerin karşılaştığı engeller, hayal kırıklıkları, yeniden başlamalar, değişimler ve gelişimler mutlaka işlenmeli. Çünkü karakterin hayatındaki zorluklar, çatışmalar ve karşıtlıklar, okuyucuyu heyecanlandırır, hikâyenin içine çeker.

Başarılı kişilerin zorlukları nasıl aştığını görmek çocuğa kendi hedeflerine ulaşma konusunda ilham verebilir. Başarıyı öğrettiği gibi, başarısızlığı da gösterdiği için okuyucu ders çıkarmayı öğrenir. Farklı geçmişlere sahip kişilerin hikâyeleri çocuklara, başkalarının duygularını anlama, empati geliştirme konusunda yardımcı olabilir. Farklı dönemlerde ve kültürlerde yaşamış kişilerin hayatlarına ışık tuttuğu için okuyucunun tarihsel ve kültürel alanda bilgi edinmesine yardımcı olur. Bazen biyografiyi okuyan kişi, kahramanlar aracılığıyla, tarih, sanat, bilim kitabından öğreneceğinden daha fazlasını keyif alarak öğrenir.