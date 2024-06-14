SAİT GÜRSOY

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Böylece yabancı ve Türk özel okullar için de kayıt takvimi başlayacak. Özel okulların kayıt sürecini, Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı ile enine boyuna değerlendirdik.



KAYIT TAKVİMİ

28-29 Haziran: Taban puanların açıklanması.

29-30 Haziran, 1-2 Temmuz: Birinci önkayıt dönemi.

3 Temmuz: Birinci kayıt dönemi asil liste kesin kayıtları.

4 Temmuz: Birinci kayıt dönemi yedek liste kayıtları ve ikinci kayıt dönemi taban puanları ilanı.

5-7 Temmuz: İkinci önkayıt dönemi.

8 Temmuz: İkinci kesin kayıtlar. Aynı gün yedekler de duyurulacak.

9-10-11-12 Temmuz: Serbest kayıt dönemi: Bu dönemde sabah kesin, öğleden sonra yedek listeler üzerinden kayıtlar olacak. Birden fazla özel okula kayıt yaptıracak velilerin anne, baba olarak ayrı ayrı kayıt yaptıracakları okullarda bulunmalarında fayda var. Veliler kayıt işlemleri için vekâlet verebilirler.

Özel okullar, kendi internet sayfalarında okullarının özelliklerine göre yayımladıkları kayıt-kabul kılavuzlarında belirtilen esaslar doğrultusunda kayıt-kabul işlemlerini yapacaklar. Velilerin kayıt sürecinde kayıt yaptıracakları okulda kesin karar kılmaları çok önemli. Bir özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci, devlet liselerine tercih yapamayacak. Ancak bu yolun sonu değil. Eğer öğrencinin kaydı özel okuldan silinirse, devlet lisesi tercihi yapabilir. Özel okuldan kaydı silinen öğrenciden, o okulun yıllık ücretinin yüzde 10'u kesilir. Ancak öğrenci bir devlet lisesine yerleşirse bu kural geçerli olmaz, kesilen ücret geriye iade edilir. Değişik oranlarda ve isimlerde burs olanakları var. Özel okullar, toplam öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar öğrenciyi ücretsiz okutmak zorunda. Bu hak öncelikle şehit, gazi ve devlet korumasındaki öğrencilere aittir. Kural gereği önce öğrencinin, o okulu kazanması gerekiyor. Eğer bu öğrencilerle yüzde 3 dolmazsa, okul kalan kısmını yüzde 25, 50, 75 gibi parçalı burslar şeklinde kullanabilir.



ÖNCE OKULU ARAŞTIRIN

Her yıl özel okulların yüzdelik dilimleri, bir önceki yıl en son kaçıncı öğrenci girmişse üç aşağı beş yukarı o sayının denk geldiği dilimden ve ona eş olan puandan oluşur. Örneğin, A okulu 4 bininci öğrenciye inmişse, bu yıl da buna yakın bir rakamda öğrenci alacaktır. Eğer 4 bin baz alınırsa ve sınava bir milyon öğrenci girerse, yüzde 0.4'lük dilimden, yani onu yansıtan puandan öğrenci alabilir.

Derya Hoca, okul türü seçiminin çok önemli olduğunun altını çizdi. Özel okul seçerken, o okulun üniversiteye giriş sınavı başarısı önemli. Bu konuda veli ve öğrencilerin çok ciddi bir şekilde bilgi sahibi olmalarında yarar var. Günümüz şartlarından dolayı, okullarımız tek taraflı değil, interaktif eğitime geçti. Bu da öğretmen kadrosunu ön plana çıkardı. Bence en önemli soru, kurumun öğretmeninin gelişmesi için yaptığı yatırımlar olmalı. Eğitim ve öğretimin odak noktası öğretmendir. Öğretmeni mutluysa, o okuldan başarı gelir.