SAİT GÜRSOY

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların her boyutuyla gelişmesini sağlamak için "nitelikli eğitim" anlayışının benimsenmesi önemli. Öğrencilerin sadece akademik değil duygusal ve sosyal gelişimlerini de destekleyen etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarının verimli ve kalıcı hâle getirilmesi amacıyla Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) hayata geçirildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında uygulamaya konulan YEGES ile ilgili olarak, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile konuştuk.

'Türkiye Yüzyılı Eğitimin Yüzyılı Olacak' mesajıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve bakanlık politikalarını bir hiza taşı kabul ederek Yalova'da ve okullarda yeni bir vizyon oluşturmak hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Akmeşe, bu strateji geliştirilirken paydaşlardan ve uygulayıcılardan da görüş aldıklarını söyledi.

YEGES'le Yalova'daki okullarda akademik ve proje tabanlı çalışmalar ile toplum hizmeti çalışmalarıyla elde edilen verilerin değerlendirilmesi, ilerleyen süreçte öğrenci, öğretmen, okul ve kurumların ve nihayetinde Yalova'nın her boyutuyla gelişmesi, üst sıralarda yer alarak iyi örnekler içinde gösterilmesi amaçlanıyor. Böylece kurumlardaki kalitenin artırılmasına yönelik çok yönlü ve bütüncül bir çalışma yapılmasının sağlanması da bu stratejinin hedefi olarak yer alıyor.



DAHA İLERİYE, EN İYİYE

Yalova'da eğitim öğretimi "Daha ileriye, en iyiye!" taşımanın öncelik olduğunu belirten Akmeşe, bu süreçte okullar arasında bir kıyaslama yahut rekabet ortamı oluşturulmadan okulların ve paydaşların birbirini desteklediği ve geliştirdiği bir eğitim ekosistemi oluşturmak istediklerinin de altını çiziyor.

Burada okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler, paydaş kişi ve kurumlar arasında etkileşimi sağlayacak bir ağdan söz ediliyor. Böylece bu ağın tüm üyeleri eğitime dair ne varsa bu içeriklerle hem birbirlerini hem de kurumlarını besleme fırsatı buluyor.

Paydaş katılımının ziyadesiyle önemsendiği YEGES ile sadece okul içerisinde değil, okul dışında da proje fikirlerin paydaş katılımıyla kurgulanması destekleniyor. Yerel projelerden TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e, müze ziyaretlerinden kan bağışı kampanyalarına kadar birçok alandaki çalışmaları destekleyen YEGES ile öğrenciler de hem organizasyon hem uygulama sürecinde aktif rol alıyor. Akmeşe'nin açıklamalarına göre; kurumsal yapının güçlenmesini de sağlayacak olan bu strateji ile uzun vadede öğrenme ve öğretme süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve kazanımların kalıcı hâle gelmesinin sağlanması da bekleniyor.