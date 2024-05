SAİT GÜRSOY

Sürdürülebilir eğitim, öğrencilere çevresel sorunlara karşı farkındalık yaratmayı, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği, atık yönetimi ve ekosistemlerin dengesinin önemi gibi konuları kapsıyor. Bu eğitimle birlikte gelecek nesillerin sürdürebilir bir dünya için farkındalık geliştirmesi hedefleniyor. Sürdürülebilirliğin 3 boyutu; sosyal, çevresel ve ekonomik bileşenlerden oluşuyor.

Geçtiğimiz hafta, Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'na (SES 2024) katıldım. Burada, ülkemizin alanında uzman eğitimci, akademisyen ve yazarları bir araya geldi. Bu sempozyumu, birlikte takip ettiğim TÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko ile değerlendirdik. Ümit Hoca sürdürülebilir eğitim projelerine destek vermek amacıyla, İyi Bir Eğitim Platformu'nu kurmuş olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu platformun amacı eğitim alanındaki fikirleri ve yenilikleri paylaşarak, birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek. Ülkemiz okullarında ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, 21. yüzyıl toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmiş, sosyal, sanatsal duyarlılıkları yüksek, teknoloji kullanan, üretken gençler yetiştirmek. En az bir yabancı dili iyi bilen, Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet kültürünü içselleştirmiş, insana, topluma, doğaya saygılı bireyler yetiştirmesine destek olmak düşüncesi ile bu platform kurulmuş. Türkiye çapında ilki 309 kurum ve 853 katılımcıyla düzenlenen sempozyum, her yıl farklı bir tema ile farklı bir şehirde yapılacak.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GİRİŞİMCİLİK

İyi Bir Eğitim Platformu çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek için bireyleri bilinçlendirmeyi ve yetiştirmeyi amaçlayan eğitim anlayışını benimsiyor.

Bu yaklaşım, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, eğitim alanında sürdürülebilirlik konusunu ele alan ve bu alanda farkındalık yaratmayı, bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik eden; alanında uzman akademisyenler, eğitimciler, uzmanlar, politika yapıcılar ve diğer ilgili paydaşları bir araya getirecek olan bir oluşum.

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, eğitimden başka hiçbir sektörde yer almayan bir eğitim gönüllüsü. Sürdürülebilir eğitimi, eğitim girişimciliğini yaptığı okullarda ilk kullanan. Sürdürülebilirlik konusuna büyük ilgi duyuyor ve bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Sürdürülebilir eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak her öğrencinin kendi hızında ve stilinde öğrenmesine olanak tanıyacağına inanıyor. Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip etmesi ve bu alanda yatırım yapması gerektiğini her fırsatta vurguluyor. Bu önemli sempozyumu gerçekleştiren herkesi kutluyorum.