SAİT GÜRSOY

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) teknoloji ve girişim merkezi Future Campus'ün ev sahipliğini yaptığı Future Al Summit 24'te, yapay zekânın (YZ) geleceği çeşitli perspektifler bağlamında ele alındı. Zirve, 7 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 55 oturum, 50'nin üzerinde marka ve 120'ye yakın girişimci ve akademisyen ile Uluslararası Yapay Zekâ zirvesi tamamlandı. Bu zirveyi birlikte takip ettiğim, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile değerlendirdik.

Zirvede YZ'nin eğitim sistemleri üzerinde dönüştürücü bir güç olma potansiyeline sahip olduğu özellikle vurgulandı. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak her öğrencinin kendi hızında ve stilinde öğrenmesine olanak tanıma potansiyeli oldukça önemli. Bu sayede öğrencilerin potansiyellerini tam olarak kullanmalarını sağlayabilir ve onları geleceğin zorluklarına daha iyi hazırlayabiliriz. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'ın Metodbox AI sunumu da uygulama özelinde çok dikkat çekiciydi.

Zirvede YZ'nin olmazsa olmazı olan verinin önemi vurgulandı. Veri, YZ sistemlerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, veri toplama ve kullanımı konusunda etik ve yasal çerçevelerin oluşturulması gerekiyor. YZ'nin yeni iş imkânları yaratacağı da zirvede ele alınan konulardan biriydi. YZ'nin birçok sektörde dönüşüme yol açacağı da zirvede vurgulandı. Sağlık, hukuk, finans ve spor gibi sektörlerde YZ'nin nasıl kullanılabileceği ve bu kullanımın sektörleri nasıl etkileyebileceği hakkında bilgiler paylaşıldı. YZ'nin küresel bir sorun olduğu ve bu sorunun çözümünün ancak uluslararası işbirliği ile mümkün olacağı da zirvede dile getirildi. YZ'nin etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için uluslararası standartlar ve düzenlemeler oluşturulması da gerekiyor.



EĞİTİMİN DİJİTAL LİDERİ

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, eğitimden başka hiçbir sektörde yer almayan bir eğitim gönüllüsü. İnterneti okullarında ilk kullanan, aynı zamanda Fen ve Teknoloji okullarının ülkemizdeki kurucusu. Ayrıca BAU Uygulamalı Yapay Zekâ Araştırma Merkezi ve BAU AI Future Zirvesi'nin de kurulmasında öncülük yaptı.

YZ konusuna büyük ilgi duyan Yücel, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor. YZ'nin eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak her öğrencinin kendi hızında ve stilinde öğrenmesine olanak tanıyacağına inanıyor. Ayrıca, YZ'nin en iyi şekilde kullanılabilmesi için insan zekâsı ve becerilerinin de gerekli olduğuna savunuyor. Türkiye'nin YZ alanındaki gelişmeleri takip etmesi ve bu alanda yatırım yapması gerektiğini her fırsatta vurguluyor.

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'nu ve BAU Global Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Şenel'i bu önemli zirveyi ülkemizde gerçekleştirdikleri için kutluyorum.