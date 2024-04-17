SAİT GÜRSOY

Yükseköğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi, gerek üniversiteye hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönem. Henüz lise sıralarında meslek seçimine karar verilmesi ve girişimciliği desteklemek, gençleri girişimciliğe yönlendirmek ülkemizin önemli sorunları arasında yer alıyor. Tüm bu konuları Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın ile konuştuk.

Ferhat Hoca söyleşimizde, "bütünsel eğitim modeli"nden bahsetti. Bu yeni model, geleneksel eğitim modellerini aşarak, tamamen özgün, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek mezunlar yetiştiren yepyeni bir eğitim modelini hedefliyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırladıkları ve Yenilikçi Eğitim Programları ismini verdikleri akademik uygulamaları var. Bunu, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünyayı Dönüştüren 17 Hedef" kapsamında oluşturmuşlar. Lise döneminde M-Lead programı ile yaşam becerilerinin gelişmesine de destek sağladıklarını vurgulayan Ferhat Hoca, iş yetkinliklerini öğrencilerine kazandırmak için M-Lead programını faaliyete aldıklarını ve adeta bir mini-MBA öğrenimini on binlerce öğrencisine aşıladığını da dile getiriyor.



HAYATIN DÖNÜM NOKTASI

Gençler meslek seçimi yaparken, bence şu başlıklara dikkat etmeli:

Yetenekler ve ilgi alanları: Öncelikle, gençlerin hangi alanlarda yetenekli olduklarını ve nelerden hoşlandıklarını belirlemeleri önemlidir. Örneğin, matematik, bilim, sanat, dil veya sosyal bilimler gibi farklı alanlarda ne kadar başarılı olduklarını ve hangi konulara ilgi duyduklarını düşünmeleri gerekir.

Danışmanlık almak: Okul rehberlik biriminden veya kariyer danışmanlarından destek almak önemlidir. Bu profesyoneller, gençlere farklı meslek seçenekleri hakkında bilgi verirken, yeteneklerini ve ilgi alanlarını da dikkate alabilirler.

Gelecekteki istihdam fırsatları: İlgilenilen mesleğin gelecekteki istihdam fırsatlarını değerlendirmek önemlidir. Belirli bir mesleğin talebinin artıp artmayacağını ve sektördeki trendleri araştırmak, gelecekteki kariyer planlaması için önemlidir.

Birçok meslek tarihe karıştı. Bir öğrencinin eğitim aldığı birkaç yılda bile, birçok meslek yok olacak. Bilgiyi beyinlere boca etmek yerine bilginin ne işe yaradığı, nasıl yorumlanması gerektiğini kavramalı.