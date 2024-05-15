SAİT GÜRSOY

Okullarda artan şiddet olayları ve son olarak İstanbul'da okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi hepimizi derinden etkiledi. Öğretmenlerimize karşı işlenen suçların nedenlerini, güvenli okulun önemini, psikolojik ve sosyolojik boyutunu İstanbul Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi Psikolog Yeliz Arda ile değerlendirdik.

Okullarda öğretmenlere yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi, okullarımızın güvenli alanlar olabilmesi ve suçluların da cezalandırılması, rehabilite edilmesi, yaşanabilecek şiddet olaylarını engelleyecek. Özellikle 12-18 yaş ergenlik dönemi yaşayan gençlerimizin olumsuz davranışlarını önleme çalışmaları, aile eğitimleri ve okullardaki çalışmalar önem kazanmalı. Yapılan araştırmalar, şiddet ve saldırganlık davranışlarının en çok ergenlik döneminde görüldüğünü gösteriyor.



YELİZ HOCA'NIN ÖNERİLERİ

Fiziksel Önlemler: Okullarımızın fiziksel şiddete karşı korunmasına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması, veli görüşmelerinin güvenlik çerçevesinde gerçekleşmesi olası fiziksel yaralanmaların, üzücü sonuçların oluşmasını önleyecek. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul güvenlik görevlileri, kantin görevlileri, hatta okul servisi sürücüleri de şiddete karşı önleyici ve müdahale eğitimleri almalı, şiddete ilişkin farkındalıkları ve duyarlılıkları artırılmalı.

Rehber Öğretmen Desteği: Okullarda öğrenci sayısına göre rehber öğretmenler görev almalı ve "Şiddet Eylem Planı" oluşturulmalı. Daha önce şiddet ve saldırganlık davranışı uygulamış çocuk ve gençlerin, şiddete karşı tutum geliştirmeleri için hem kendilerine hem de ailelerine müdahale programları uygulamalı.

Okul-Aile İşbirliği Oluşturulmalı: Çocuk ve gençlere ev ortamında sözel, duygusal, fiziksel şiddet olabilir. Akademik başarısızlık, okula ait hissedememe, sevgi ve ilgiden yoksun hissetme, akran zorbalığı şiddete ve saldırganlığa sebep olabilir. Çocukların evde, okulda aidiyet duygularını pekiştirecek sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmeli. Ailelerine ev ziyaretleri yapılmalı ve "Ebeveyn Atölyeleri" oluşturulmalı. Şiddet öğrenilen ve öğretilen bir olgudur.

Çocuk ve Gençlerin Alması Gereken Eğitimler: 1- Olumlu kimlik (olumlu benlik, umutlu olmak). 2- Kendine yeterlilik (etkili başa çıkma, affetme becerileri). 3- Özdenetim (duygusal, davranışsal). 4- Sosyal ilişki becerileri (empati, öfke stres kontrolü, sorun çözme). 5- İnanç sistemi (değerler, ahlaki tutum, tavırlar). Öğrencilere şiddete başvurmak yerine alternatif davranışlar öğretilmeli. Ve haftada en az iki saat PDR dersleri uygulanmalı.

Okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvende olabilmesi, şiddeti önleme planlarının sadece yazılı kaynaklarda anlatılması, belirlenmesi veya dağıtılmasıyla olmayacak. Şiddete karşı, önleyici ve müdahale eğitimlerinin, tüm okul, aile ve öğrenciler tarafından uygulanıyor olması, takip edilmesi, kontrol edilmesiyle mümkün olabileceği unutulmamalı. Toplumun aydınlık yüzü olan tüm öğretmenlerimize saygıyla...