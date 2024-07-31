SAİT GÜRSOY

Toplumların ilerlemesinde ve sürdürülebilir kalkınmasında en büyük güç, tartışmasız gençler. Gençlerin idealleri, yenilikçi düşünceleri ve enerjileri ile geleceğe yön verme potansiyeli, onları toplumun en değerli kaynağı yapıyor. Ancak bu potansiyeli hayata geçirmek, gençlerin ideallerini ve hayallerini gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflere dönüştürmesiyle başlıyor. Bu süreçte, karşılaşılan en kritik sorunlardan biri de kişilik özelliklerine uygun meslek ya da meslekler hakkında sağlıklı karar verebilmek ve geleceği daha iyi planlamak. Sadece sınavlarda başarılı olmak yetmiyor. Aynı başarıyı hedefler doğrultusunda tercih yaparken de göstermek gerekiyor. Bu konuyu, Bilnet Okulları Koordinatör Yardımcısı Filiz Şen ile konuştuk.

Teknolojideki hızlı değişimlerin sınırları zorladığı günümüzde; rekabetçi iş dünyasında kariyer planı oluşturmak artık bir zorunluluk haline geldi. Öğrencilerin bu sürece okul yıllarında başlamaları gerekiyor. Öğrenciler ilgi alanlarını, değerlerini ve becerilerini tanımalı, kendilerini nasıl geliştireceklerini düşünmeli ve bu özelliklerini iş dünyasının ihtiyaçlarıyla eşleştirmeliler. Kariyer planı zaman içinde güncellenebilir, bu nedenle esnek olunmalı ve hedefler düzenli olarak gözden geçirilmeli.

Filiz Hoca'ya göre, üniversiteye yeni başlayan bir öğrenci, alacağı dersler dışında onu güçlü bir iş adayı yapacak ders dışı aktiviteleri, çevrimiçi ya da yüz yüze kursları, staj olanaklarını araştırmalı. Öğrenciler, iş dünyasının trendlerini ve küresel iş gücü dinamiklerini anlamalı. Teknolojideki hızlı gelişmelerin yeni iş alanları yaratırken bazı meslekleri modası geçmiş hale getirdiğini, uzaktan çalışmanın yükselişiyle insanların küresel olarak nasıl ve nerede çalıştıklarının yeniden şekillendirdiğini fark etmeleri gerekiyor.



KENDİNİZİ VE MESLEKLERİ TANIYIN

Geleceğin mesleklerinin bir kısmının henüz ortaya çıkmamış olduğu düşünüldüğünde, şu an üniversiteye başlayacak olanların kariyerlerinin ilk yarısında belki de planladıkları mesleklerin büyük bir çoğunluğunun yok olacağı da bir gerçek. Bu nedenle, gençlerimizin hangi mesleği seçtiğinden çok daha önemli olan; yeniliklere ayak uydurmalarını sağlayacak becerilere sahip olmaları, eğitim süreçleri içinde becerilerini sürekli geliştirmeleri, profesyonel ağlar oluşturmaları, rekabet güçlerini dinamik tutmaları ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uyum sağlamaları gerekmektedir.

Filiz Hoca bu konuda yaptıkları çalışmaların başlıklarını sıraladı. Biz, liselerimizde ilk yıldan itibaren uyguladığımız "Kariyer Planlama Programı" içinde yer alan kariyer keşif etkinlikleriyle öğrencilerimizin akademik, fiziksel ve sosyal alanlarda güçlü yönlerini analiz ediyoruz. Bu çalışmalarda öğrencilerin "Yalnız mı yoksa bir ekiple mi çalışmayı tercih ederim? Bir grup içinde çalışırken liderlik etmeyi mi yoksa takip etmeyi mi tercih ederim? Rutin işlerden hoşlanıyor mıyım, yoksa kolayca sıkılıyor muyum?" tarzı sorulara kişisel cevaplarını bulmalarını bekliyoruz.

Gençler, zorluklarla ve sorunlarla karşılaştıklarında, onlarla yüzleşecek kadar cesur olmalılar. Kendi yeteneklerine inanır ve hedeflerinin peşinden gitmek için ısrar ederlerse, başarıya ulaşacaklardır. Tarih böyle insanların ilham veren yaşam öyküleriyle doludur.