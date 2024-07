SAİT GÜRSOY

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Üniversite adaylarını şimdi çok önemli bir süreç bekliyor. Tercih listesi hazırlayacaklar. Doğal olarak, çevrelerindeki birçok kişiden farklı fikir ve öneriler duyacaklar. Her fikri tabii ki dinleyebilir, değerlendirebilirler. Ancak, tercih aşamasında mutlaka tercih uzmanlarından yardım almayı unutmamalılar. Kariyer planlamasında uzmanların görüşlerinin çok önemli olduğunu hep söylerim. Bu kapsamda, Bilfen Liseleri Sınav Grubu Yöneticisi Sebahat Başusta ile de bir araya gelerek yarınlarda var olabilmek için genç arkadaşlarımızı nelerin beklediğini konuştuk.

Tercih sonuçlarını yaklaşık bir ay sonra öğreneceğiz. Gençler bu tercih listelerini yaparken aslında bir hayat planı yaptıklarının farkına varmalılar. İlgi alanlarını, yeteneklerini ve mesleki değerleri çok iyi bilmeli ve hangi yönlerini geliştirmeye ihtiyaç duyduklarının farkında olmalılar.

Dün geçerli olan argümanların bugün geçerli olmadığı çok net. Yapay zekânın dünyanın gelişme hızına etkisi öngörülemez durumda. Bundan beş yıl sonra hangi meslekler değerli olacak bugünden söyleyemiyoruz. Birçok bilim insanı içinde bulunduğumuz çağdaki değişim hızının insanlık tarihinde bu zamana kadar elde ettiğimiz toplam değişimden çok daha ileride olduğunu söylüyor. Sebahat Hocam, bu cümlelerin altını çiziyor

Şu zamanda adaylar, "Ben bir programa yerleştim hem de istediğim programa oh tamam artık" diyemezler. Hep öğrenmek, hep etrafa bakmak, sürekli yeni beceriler geliştirmek durumundalar. Uzun zamandır disiplinler arası çalışmalar var. Sözelciyim ya da sayısalcıyım genel başlığı çok da geçerli değil. Kuantum fiziğini bilen psikologlar, mühendis gibi düşünebilen sosyologlar, nörobilimle ilgilenen bilgisayar mühendisleri, ekolojik tarihi bilen mimarlar değerli şu anda.



ÇAĞIN İNSANI OLMAK

Var olan duruma da bakarak yani somut olarak adaylar, YÖK'ün programları arasında en uygun tercihi nasıl yapacak? Ya uzmanlaşmak istedikleri alanda en iyi eğitimi nerede alacaklarına bakacaklar ya da içinde bulundukları çağa onları en iyi hazırlayabilecek üniversite hangisi onu tercih edip uzmanlaşmak istedikleri alanı sonradan belirleyecekler. Her iki durumda da üniversitenin kendisi çok önemli. Uzaktan ya da oturduğumuz yerden ya da birileri söyledi diye tercihte bulunulmaz.

İşte burada "Bu çağın insanı olmaya ilk adımı atmaya başlamalı gençler" diyor Sebahat Hoca. Üniversiteye gitmeli görmeli, soru sormalı, yerinde tanımalı, şartlar uygun değilse internet sitelerinden araştırmalı, gidenlerin tecrübelerinden yararlanmalılar. Her tür iletişim kanalını kullanarak üniversitelere ulaşıp bilgi almalılar. Üniversitede eğitim alırken mesele sadece akademik gelişim değildir. Kulüpler, uluslararası değişim programları, başka disiplinlerle işbirliğine açıklık, sürekli yenilik, inovasyon çalışmaları, teknoloji ve girişimcilik öğretileriyle ilgili dünya ile senkronize olabilen bir çevrenin içinde yer almak; gelecekte var olabilmenin olmazsa olmazıdır.