SAİT GÜRSOY

Sürdürülebilir eğitim, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek için bireyleri bilinçlendirmeyi ve yetiştirmeyi amaçlayan eğitim anlayışı. Günümüzde artık çok önemli olan bu konuyu, Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko ve Mektebim Koleji Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Utku Şentürk ile değerlendirdik.

Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlar bir yaklaşım. Bireylerin ve toplumların doğal kaynakları koruma, sosyal adaleti sağlama, ekonomik refahı artırma ve küresel sorunlara çözüm bulma konularında bilinçlenmesini ve eyleme geçmesini hedefler. Dünyamızda sürdürülebilir eğitimin uygulanmasında ortak bir anlayış ve farkındalık eksikliği var. Öğretmen eğitimi, yeni öğretim materyalleri, saha gezileri gibi ek kaynaklar da gerekiyor.

Sürdürülebilir eğitimin hayatımızın bir parçası olması gerektiğinin altını çizen Utku Hoca, sürdürülebilir eğitimin neden gerekli olduğunu ise şöyle özetledi:

Gezegenimizin ve toplumumuzun karşı karşıya olduğu karmaşık zorlukları daha iyi anlayabilmek.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek.

Çevreye karşı sorumluluk ve yönetim duygusunu geliştirmek.

Sosyal adaleti ve eşitliği teşvik etmek.



Ne yapmalı?..

Günümüzde tüm dünya, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sosyal eşitsizlik gibi birçok ciddi sorunla karşı karşıya. Bu zorluklar birbiriyle bağlantılı. Mücadele ve çözüm için tüm insanlığın ortak ve kapsamlı bir yanıt vermesi gerekiyor. Sürdürülebilir eğitim, bu zorlukların üstesinden gelmemize ve herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmamıza yardımcı olma konusunda son derece önemli.

Eğitim sistemlerinin ve pratiklerinin daha çevre dostu, toplumsal açıdan adil ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirilmesi, günümüzün eğitim sistemlerinin dönüşmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerinin entegre edilmesi için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor Ümit Hoca. Bu konuda taşın altına elini koyduklarını, marka yöneticiliğini yaptığı okullarının da bileşenleri arasında yer aldığı İyi Bir Eğitim Platformu çatısı altında her yıl Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu düzenlediklerini belirtti.

İlki 28-30 Nisan 2024'te Antalya'da düzenlenen ve Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Fütürist ve Ekonomist Ufuk Tarhan, Eğitimci ve Sosyal Girişimci Sevinç Atabay, Başarı Düşünürü, Başarı Başarı Yazarı Mümin Sekman ve Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner gibi alanında önemli isimlerin konuşmacı olduğu Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nun ikincisi, 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yine Antalya'da gerçekleşecek. Daha sürdürülebilir bir eğitim için var olan tüm sorunlar yine alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak, çözümler aranacak.