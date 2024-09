SAİT GÜRSOY

Değişen dünya koşullarında görüyoruz ki gelecek oldukça belirsiz. Değişen paradigmalar hayatımızın her alanını oldukça etkiliyor. Bu da ister istemez aileleri ve gençleri kaygılandırıyor. Şu anda uygulanan eğitim sistemi öğrencileri geleceğe hazırlar nitelikte mi? Gelecek yetkinlikleri olarak çocuklara hangi beceriler kazandırılmalı ve bu yetkinlikleri kazandırmak için okullar kurumlarında nasıl bir eğitim iklimi inşa etmeli? Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabını, Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu ile konuştuk.

Geleceğin yeterlilikleri dediğimiz bu beceriler: karmaşık problem çözme, analitik ve eleştirel düşünme, inovasyon, takım çalışması, esneklik, iletişim, değişimi yönetme ve liderlik. Çağın gereklilikleri doğrultusunda tüm bu becerileri kazandırmak adına eğitim kurumları yeni nesil yani beceri temelli, teknoloji destekli ve bireyselleştirilmiş eğitim programları kurgulamalı. Dilek Hoca,bu cümlelerin altını önemle çiziyor.

Her çocuğun ayrı özelliklerinin, ayrı yetkinliklerinin ve ayrı becerilerinin olduğunu kabul edip, her öğrenci için farklı bir öğrenme yolculuğu oluşturulmalı.

Önemli olan öğrencinin bu öğrenme hızına ve şekline göre öğrenmeyi kişiselleştirebilmek. Teknoloji ve yapay zekâ kullanımı bize sağladığı destek sayesinde öğrenci tanınmalı, kazanım eksiklerini tespit edilip ve uygun bir eğitim desteği verilmeli.



ÖĞRENCİNİN HEDEFİ ÖNEMLİ

Süreç yönetimini en doğru şekilde yapmak için öncelikle yapay zekanın hayatımızdaki yeni konumunu kabullenerek başlamak gerekiyor. En büyük risklerinden biri verilerin doğruluğundan emin olmadan sunduğu bilgilerin fazlalığından kaynaklı ortaya çıkan bilgi kirliliği diyebiliriz. Eğitim açısından pedagojik sürece uygunluğunun da çok sık denetlenmesi gerekiyor. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına ise yasaların ve yönetmeliklerin daha net olması gerektiğini düşünüyorum.

Gençlerin bir diplomadan çok, bir amaca ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle çocuklarımızla birlikte hedeflerimizi belirlemeliyiz. Hedef belirlerken öğrencinin yetkinliği, ilgi alanları ve yetenekleri dikkate alınmalısı çok önemli.

Öğretmenlerimiz ve velilerimiz eğitimin en önemli bileşenleri. Eğitim ailede başlıyor okul ile birlikte entegre bir çalışma halinde devam ediyor. Burada öğretmen ve velilerin günümüz koşullarındaki dönüşümü öncelikle kabullenmesi önemli. Eğitimde sürdürülebilirliğin devamlılığı için bana göre en önemli kısmı onları ikna etmek. Özellikle öğretmenlere sadece çocukların bu beceri ve yeterlilikleri geliştirmelerine nasıl yardımcı olacakları konusunda eğitim verilmesi yeterli değil. Aynı zamanda bu becerilerin değerine ikna olmaları ve geliştirilmesine yeterli zaman ayırmaları için teşvik ve kaynak desteği sağlanması gerekiyor.