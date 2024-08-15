SAİT GÜRSOY

Çocuklarımızın en sevdiği oyunlardan biri olan Roblox, onlara sınırsız bir dünya sunuyor gibi görünse de içinde saklı tehlikeler de var. Bu sanal evrende çocuklar, küfürlü konuşmalara, şiddete ve hatta tacize maruz kalabiliyor. Peki, çocuklarımızı bu tehlikelerden nasıl koruyacağız? Bu önemli konuyu, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile konuştuk.

Siber zorbalık, bağımlılık, gizlilik problemleri ve ekonomik riskler de Roblox platformunda karşı kaşıya gelinebilecek durumlardan bazıları. Adana'da bir mahkeme kararıyla Roblox'a erişime engel getirilmesi, çocuklarımızı internetteki tehlikelerden korumak için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çocuklarımız, internette şiddet içerikli oyunlara, küfürlü ve argo konuşmalara ve istismara maruz kalabiliyor.

Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin de çocuklarımızın dijital dünyada güvenli bir şekilde büyümeleri için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. Okullarımızda dijital güvenlik dersleri verilmesi ve öğrencilerin internet kullanım alışkanlıklarının düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılıyor. Bu açıklamayı çocuklarımızın güvenliği için çok değerli buluyorum. Ayrıca Yusuf Tekin Hoca'nın seçmeli ders havuzuna dijital güvenlikle ilgili dersleri eklettiğini de unutmamalıyız.

Gecenin sessizliğinde, dijital dünyada farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle saat 02.00 ile 05.00 arasında, yani Kriminal Saat Dilimi olarak adlandırdığımız bu dönemde, siber suç oranları ciddi şekilde artıyor. Sanal kumar, sosyal medya saldırıları ve daha birçok zararlı etkinlik, bu saatlerde yoğunlaşıyor. Bu durum, özellikle çocuklarımız için büyük bir risk oluşturuyor. Gece geç saatlere kadar internette olan çocuklar, siber zorbalık, uygunsuz içeriklerle karşılaşma gibi tehlikelerle yüzleşebiliyorlar.



EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Konuşun: Çocuklarınızla internet kullanımı hakkında açık ve dürüst bir konuşma yapın. Onlara internetteki riskler hakkında bilgi verin ve güvenli internet kullanımı konusunda onları bilinçlendirin.

Sınırlar belirleyin: Çocuklarınızın internet kullanımına sınırlar koyun. Özellikle gece saatlerinde internet kullanımını kısıtlayın.

Kontrolleri artırın: Çocuklarınızın hangi sitelere girdiğini, kimlerle iletişim kurduğunu takip edin. Ebeveyn kontrolü programları kullanabilirsiniz.

Güvenli bir ortam oluşturun: Evde bilgisayar veya tablet kullanımı için ortak alanlar belirleyin. Böylece çocukların ne yaptığını daha kolay takip edebilirsiniz.

Örnek olun: Siz de internet kullanırken dikkatli olun. Çocuklarınız size bakarak davranışlarını şekillendirir.

Unutmayın: Çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumak, sadece ebeveynlerin sorumluluğu değil. Aynı zamanda toplumun tamamının sorumluluğudur. Okullar, devlet kurumları ve teknoloji şirketleri de bu konuda daha fazla duyarlı olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.