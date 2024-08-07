SAİT GÜRSOY

Son yıllarda sürdürülebilir faaliyetlerin önemini kavrayan ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen bir toplumsal bilinç gelişti. Artık hemen hemen her sosyal statüde bireyin sürdürülebilir inovasyonları gündemine aldığını görüyoruz. Bunun nedeni çok açık. Sürdürülebilir inovasyonlar çağımızın ihtiyaçlarını yakından gözeten, gerek bireylerin gerek devletlerin daha yaşanılabilir bir gelecek inşa etmelerine öncülük eden, etki alanı geniş, kalıcı ve en önemlisi istikrarlı çözümler.

Sürdürülebilir inovasyonlar üzerine, bu alanda hem literatüre kazandırdığı yüzlerce atıf alan önemli uluslararası bilimsel yayınları hem de danışmanlığını üstlenerek gençlerle hayata geçirdiği ödüllü ulusal ve uluslararası projeleri ile adından sıkça söz ettiren, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu ile çevrimiçi söyleşide bulunduk.

Sürdürülebilir inovasyonları kısaca toplum için daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan yenilikçi ürün ve hizmetler olarak tanımlayabiliriz. Sürdürülebilir inovasyon geliştirme süreç ve aşamaları da dâhil olmak üzere, söz konusu bu ürün ve hizmetler en temelde doğaya ve insana zarar vermemeye ve kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasına odaklanıyor. Sürdürülebilir inovasyonların artabilmesi öncelikli olarak bireylerin inovasyonların gerekliliğine olan inancının gelişmesine bağlı. Hâl böyleyken gençleri bu konuda bilinçlendirecek eğitimler tasarlamak ve onlara bu konularda proje danışmanlıkları vermek son derece kıymetli.

Sürdürülebilir inovasyonlar, geri dönüşüm ya da ileri dönüşüm faaliyetleri ile ürünlerin yeniden kullanımını teşvik eden inovasyonlar olarak da ortaya çıkabilir, sıfır atık yönetimi felsefesi olarak da. Bir devri kapatıp yeni bir çığır açan icat niteliğinde yıkıcı yenilikler sürdürülebilir inovasyonlardır. Ancak bunları geliştirmek oldukça meşakkatli.



MERSİN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR

Ülkemizde gençlerimizin geliştirdiği başarılı sürdürülebilir inovasyon ürünlerine güzel örnekler var. Mersin Üniversitesi öğrencilerinin Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu danışmanlığında tasarlayıp ürettiği, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli ve milli üretimi "Elektrikli Sörf" projesi ve "Hidrojen Yakıtlı Otomobil" projesi gibi. Mersin Üniversitesi'nde öncülük edilen başarılı Sürdürülebilir İnovasyon İş Modelleri de var: Elektrikli sörfün turizm işletmelerinde rekreatif aktivitelerde kullanıldığı iş modelleri gibi. Hem mezun olmadan tecrübe edinerek başarılı genç girişimciler yetiştirmeye hem de sürdürülebilir inovatif ürün ve hizmetler geliştirme süreçleri hakkında uygulamalı olarak bilgi edinilmesine katkı sunan Mersin Üniversitesi'ndeki gibi bu yenilikçi eğitim modellerinin yaygınlaşması son derece önemli. Çünkü her gencimiz aslında toplumun önemli bir sosyal değişim ajanı ve geleceğimizin mimarı. İçinde yaşadığı topluma ve çevreye duyarlı, yenilikçi vizyona sahip genç girişimciler yetiştirmede öncü bu eğitim modellerini destekleyen eğitim politikalarımızın devam etmesini temenni ediyorum.