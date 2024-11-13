SAİT GÜRSOY

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve kardeş topluluklarımızın yanı sıra ülkemizdeki uluslararası öğrencilere dönük çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Şu anda ülkemiz üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 340 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor. Hedef 1 milyon uluslararası öğrenci.

YTB, "Büyük Öğrenci Projesi" isimli devlet burslarını 2011'den bu yana kendi uhdesine aldı ve "Türkiye Bursları" ismiyle daha kurumsal bir yapıya kavuşturdu. Ülkemizdeki 340 bin uluslararası öğrencinin 15 bini, halihazırda Türkiye Burslusu öğrencilerden oluşuyor.

Üniversitelerimizden başarıyla mezun olan bu öğrenciler, "Türkiye Mezunu" sıfatıyla ülkemizin "gönüllü elçileri" olarak farklı sektörlerde üstlendikleri görevlerde ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere doğrudan etki ediyor. Bugün dünyanın 170'ten fazla ülkesinde eğitim, diplomasi, bürokrasi, siyaset, akademi, iş dünyası, sivil toplum ve daha birçok sektörde önemli işlere imza atan 150 binin üzerinde Türkiye Mezunu bulunuyor.

YTB, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yalnızca burs desteği vermekle kalmıyor, aynı zamanda hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerle bu öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel olarak da besliyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi" Gaziantep'in 4 farklı üniversitesinde gerçekleştirildi. 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kongreye katılan uluslararası öğrenciler, farklı alanlarda 149 bildiri tebliğ etti.



DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Kongrede YTB Başkanı Abdullah Eren ile de görüşme imkânı buldum. Görüşmemizde Türkiye Burslarının ülkemizin eğitim ve kamu diplomasisinin en önemli araçlarından biri olduğunun altını çizen Eren, "Dış politikada yakaladığımız başarılı çizgiyi ve paradigma değişimini, YTB'nin uluslararası öğrenci politikasıyla ve Türkiye Bursları ile çok daha işlevsel ve kilit bir konuma taşımaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' düsturunu, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler eliyle küresel çapta hayata geçirmek istiyoruz. 'Birlikte büyüme' ilkesiyle yürüttüğümüz bu faaliyetlerle, uluslararası öğrencilerin ve Türkiye Mezunlarının ülkemizde ve üniversitelerimizde edindikleri bilgi ve tecrübeleri kendi ülkelerine taşımalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Doğrusu, YTB'nin bu geniş vizyonundan ve başarılı çalışmalarından büyük bir heyecan ve memnuniyet duydum. Umarım YTB, bu faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürür ve Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki bu önemli konumunu yakın zamanda çok daha üst seviyelere taşır.