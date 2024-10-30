SAİT GÜRSOY

Yeni nesil eğitim sistemleri, artan dijitalleşme ve gelişen eğitim teknolojileri sayesinde giderek daha fazla gündeme geliyor. Farklı öğrenme modellerinin ortaya çıkmasıyla yeni neslin eğitime yaklaşımı da bir dönüşümden geçiyor. Son yıllarda üç farklı eğitim modeli öne çıkıyor. Yüz yüze eğitim, online (çevrimiçi) eğitim, hibrit eğitim. Çoğu öğrenci ve öğretmen uzun yıllardır yüz yüze eğitimin en etkili öğrenme modeli olduğunu düşünüyordu. Bugün bunun yalnızca alışkanlıktan kaynaklandığını söylemek mümkün. Bu konuyu, Doğru Cevap Eğitim Kurumları Genel Müdürü Murat Boğa ile değerlendirdim.

Online eğitim modeli ile öğretmen ve öğrenciler zaman ve mekân sınırlarına takılmadan, internet erişimi olan herhangi bir cihazdan derse katılım sağlayabiliyor. Uzun süredir kurslar ve eğitim kurumları tarafından tercih edilen online eğitim modeli, salgının etkisi ile daha yaygın olarak kullanılmaya ve tanınmaya başladı. En büyük avantajları, öğrencileri ve öğretmenleri sınırlandırmaması ve kaydedilen derslerin tekrar izlenebilmesi.

Murat Hoca'ya göre, hibrit eğitim modeli, yüz yüze ve online eğitim modellerinin en etkili ve kullanışlı yanlarının bir araya gelmesiyle yapılandırılıyor. Bu model sayesinde belli periyotlarda öğretmenler ve öğrenciler bir araya geliyor. Belli pratikler ve projeleri yüz yüze yürütürken canlı ders veya eğitici videolarla online eğitime de devam ediyorlar. Hibrit eğitim, yeni nesil için en çok tercih edilen eğitim modeli olarak öne çıkıyor.



SİSTEMİN ARTILARI

Salgın sonrasında hibrit eğitim öğrencilere daha faydalı. Bunun nedeni yüz yüze eğitim sayesinde öğrenciler birbirleriyle ve öğretmenleriyle daha tartışmaya dayalı, daha sorgulayıcı ve dolayısıyla akılda kalıcı bir ders takibi yapmış oluyorlar. Hibrit model sayesinde yüz yüze eğitimin ardından evinde bu çalışmaları tekrar edebilmekte. İşte bu mentörlük ve rehberlik hizmetleri öğrencilerin bu uyaranlardan en az etkilenecek şekilde hazırlanmalarını sağlamakta. Yeni nesil kurs sisteminde deneme sınavları da hem dijital hem de fiziki ortamda yapılarak öğrencilerin sınav anını tekrar tekrar yaşamaları sağlanıyor.

Yeni nesil kurslar bilgiyi ölçer. Bu kurumları seçerken test, kitap, deneme sınavları ve hazırlık dönemi çok önemli. Öğrencinin bilgi düzeyine göre öğretim yapılır, test verilir. Ders anlatım şekli, bilgi aktarım şekli ön plana çıkar. LGS ve YKS dışında ara sınıflara verilen eğitim tercih nedenidir. Kariyer ve rehberlik merkezleri öğrencinin akademik başarısını ölçer ve yönlendirir. Tabii bu yeni nesil kurslarda veli ilişkileri bilimseldir.

Bu yeni sistemin öğretmen profilinde, öğretmen tek taraflı değil interaktif eğitim yapar. Motivasyon sağlar. Öğrenme sürecini yönetir ve ortamını geliştirir. Yol gösterici olur. Not kaygısı olmadığı için, öğrenci ile duygusal bağ kurar. Yeni nesil kursun ayrıcalığı ders takip ajandaları ile başlar. Hibrit eğitim, hızlı okuma teknikleri, video çözümlü sorular, yeni nesil yayınlar, konu anlatımı ve soru bankaları öne çıkan başlıklardır. Liseye ya da üniversiteye hazırlık yapacak gençlerin bu başlıkları iyi araştırmalarında yarar var.