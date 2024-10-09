SAİT GÜRSOY

Çocukların gelecekteki yaşantılarının temeli erken dönemde ebeveynleriyle kurdukları ilişkiyle şekillenmektedir. Günümüz toplumunda çocuklar koşulsuz sevginin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Akademik başarı kadar duygusal gelişimin de önemini vurgulayan Sivas Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi Öğretmeni, Yazar Seda Yapıcı ile konuştuk.

Seda Hoca'ya göre, koşulsuz sevginin temelinde kişiyi hiçbir koşul öne sürmeden sadece onu olduğu haliyle sevmek var. Bu sevgi, çocuğun sadece uygun davranışlar sonucunda kazandığı ya da bu sevgiyi hak etmek için gösterdiği bir çaba sonucu elde edilmez. Sevgi zaten hep var olmalı. Aileler çocuklarına, "Seni sen olduğun için seviyorum" mesajını vermeliler. Aile ve çocuk arasında genellikle karşımıza çıkan koşullu sevgiler çocukta değersizlik duygusu yaratıyor. Örneğin, "Eğer karnen pekiyi olursa sana bisiklet alırım" şeklindeki cümleler sağlıksız önkoşullar içermekte. Çocuk iç sesinde şunu düşünüyor: "Ben değerli değilim, benim isteklerim önemli değil, benim başarım daha çok önemli."

Bu şekilde koşula maruz kalan çocuğun özgüveni zedeleniyor. Özgüvenin temelinde ise özdeğer var. Yani çocuk bir süre sonra özüne yani benliğine değer vermemeyi ailesinden öğreniyor. Çocukların ne olursa olsun, ailesi tarafından hep çok sevilmeye, ailesinin gözündeki yerinin hiç değişmeyeceğini bilmeye ve onu hep kabul edeceklerini duymaya ihtiyaçları var.



SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Kabul isimli kitabın yazarı Seda Hoca. 8 yıldır okul öncesi öğretmenliği yapıyor. Çocuklarda dikkat dağınıklığını önleme, okul öncesi yaratıcı yazarlık, okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar, Mandala ve High Scope yaklaşımı, Scamper - İlk yıllar programı (pyp) eğitimlerinin uygulayıcısı. Aynı zamanda çocuk yoga eğitmeni. Zihin ve beden bir bütündür diyerek çocukların bedenlerine dokunmayı mesleğin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Kariyer geliştirme etkinlikleri kapsamında üniversiteli gençlere seminerler düzenliyor.

Seda Hoca kurduğu ekip arkadaşlarıyla birlikte devlet koruması altındaki çocukları ziyaret edip onlara, Mutluluk Şenliği düzenleyerek keyifli vakit geçirmelerine destek oluyor. Aynı zamanda şehrinde ihtiyaç sahibi çocuklar için yardımlar ve ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Çocukları sınıfsal anlamda ayırmadan, bir çocuğa değil her çocuğa dokunmayı hedefliyor.

Birçok kategoriden mesleğin katıldığı "Sivas'ın Enleri" ödül töreninde Seda Hoca eğitim kategorisinde "Yılın Öğretmeni" ödülünü aldı. Bu ödülü koşulsuz sevilmeyi isteyen tüm çocuklara adıyor. Genç Hocamı tebrik ediyor, işine değer ve anlam kattığından ötürü kendisini kutluyorum. Ülkemizde Seda Hoca gibi nice öğretmenlerin çoğalacağına kalpten inanıyorum.