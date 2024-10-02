SAİT GÜRSOY

Yeni eğitim-öğretim yılında, eğitim camiası olarak büyük bir dönüşüm sürecine tanıklık ediyoruz. 2024-2025 yılı, anaokulu, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda yenilenen beceri temelli müfredatın devreye girmesiyle birlikte, öğrencilerimizin yeni dünya insanı olarak yetişmesi için bütünsel öğrenme modelini temel alarak fırsatlar sunuyor. Beceri temelli öğrenme deneyiminin büyük bir özveriyle tasarlandığı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin yeniden planlandığı çalışmaları BİL Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Pehlevan ile değerlendirdik.

Geleneksel öğretim yöntemlerinin yerini, öğrencilerin aktif katılımını ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren yenilikçi yaklaşımlar alıyor. Öğrenciler, ezber yerine anlamaya, teorik bilgi yerine uygulamaya, bireysel çalışmadan ziyade işbirliğine dayalı öğrenme süreçlerine dahil edilecekler. Öğrencileri ve öğretmenleri başarıya taşıyan en büyük fırsatın iyileştirici geri bildirim sağlamak olduğundan bahseden Elif Hoca, beceri temelli kaynaklara yatırım yaparak "Bundan sonra artık hiçbir şey aynı devam etmeyecek. Hepimiz yeni müfredatın gerekliliklerini yerine getireceğiz" dedi.



ÜLKEMİZİN YARINLARI

Anaokulu seviyesinden itibaren başlayan bu yenilikçi yaklaşım, çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve merak duygularını geliştirmeye yönelik programlarla zenginleştirildi. İlkokulun ilk yılı olan 1'inci sınıfta ise, okuma yazma becerilerinin ötesine geçilerek, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerinin temelleri atılacak. 5'inci sınıfta ortaokula adım atan öğrenciler, akademik bilgiyle birlikte sosyal ve duygusal becerilerini de geliştirecekleri bir süreçle karşılaşacaklar. 9'uncu sınıfa geçen gençlerimiz ise, lise hayatına adım atarken, kariyer planlamaları için gerekli donanımı kazanacak, meslek seçimi konusunda bilinçli adımlar atabilecekler.

Bu süreçte öğretmenlerimize de büyük görevler düşüyor. Müfredatın getirdiği yenilikleri sınıflarına adapte ederken, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, her çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanacaklar.

Sonuç olarak, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, sadece öğrencilerimiz için değil, tüm eğitim ekosistemi için bir dönüşüm yılı olacak. Yenilenen müfredatla birlikte, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını ve duyarlı bireylerini yetiştirmek için güçlü bir adım atıyoruz. Eğitimdeki bu yeniliklerle, ülkemizin yarınlarına umutla bakıyoruz.