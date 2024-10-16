SAİT GÜRSOY

Dijital dünya, geniş katkısının yanı sıra ne yazık ki olumsuz ve istenmeyen birçok durumlara da neden olmakta. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan menfur olayda dijital dünyanın iletişim olanaklarının yoğun kullanıldığını, dijital toksik alt kültürlerin oluştuğunu ve gençler arasında yaygınlaştığını gözlemledik. Bu konuyu, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile değerlendirdik. Dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri oldukça fazla.

1. Şiddete duyarsızlaşma: Çocuklar şiddet içeren video oyunlarına, filmlere ve içeriklere maruz kaldıkça, gerçek hayattaki şiddet olaylarına karşı duyarsız hale gelebilirler.

2. Sosyal izolasyon ve yalnızlık: Sürekli ekran başında zaman geçirmek, çocukların yüz yüze iletişim becerilerini geliştirmesini engelleyebilir ve onları sosyal ortamlardan uzaklaştırabilir.

3. Bağımlılık: Video oyunları, sosyal medya ve dijital platformlar, çocuklar üzerinde bağımlılık yapıcı mekanizmalar barındırarak gerçek hayattaki sorumlulukların ihmal edilmesine yol açabilir.

4. Uyku bozuklukları: Ekran kullanımının gece geç saatlere kadar devam etmesi, çocukların uyku düzenini bozabilir. Uyku yoksunluğu ise fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir.

5. Siber zorbalık: Sosyal medya ve çevrimiçi oyunlar aracılığıyla çocuklar, siber zorbalıkla karşılaşabilirler. Hakaret, tehdit, alay etme gibi çevrimiçi saldırılar, çocukların özgüvenini zedeleyebilir ve onları duygusal travmaya sürükleyebilir.



ALINABİLECEK TEDBİRLER

1. Ekran süresi kontrolü: Çocukların ve gençlerin günlük ekran başında geçirdikleri süreyi sınırlamak, teknoloji bağımlılığını önlemede etkili olabilir.

2. İçerik filtreleme ve takip: Aileler, çocuklarının eriştiği dijital içerikleri düzenli olarak gözden geçirmeli ve uygun olmayan içeriklere karşı filtreleme uygulamaları kullanmalı.

3. Ebeveynlerin rol model olması: Ebeveynler de kendi ekran sürelerini kontrol altına almalı, çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda örnek olmalı.

4. Güvenli internet kullanımı: Çocuklara internetin güvenli kullanımı öğretilmeli ve kişisel bilgilerini korumaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeliler.

5. Fiziksel aktivite ve sosyal etkinliklerin teşviki: Çocuklar, dijital dünyadan uzaklaşarak fiziksel aktivitelere ve sosyal etkinliklere yönlendirilmeli.