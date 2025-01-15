SAİT GÜRSOY

Kariyer planlaması ve üniversite tercihi hemen herkesin hayatında en az bir kere karşı karşıya kaldığı bir süreç. Kendimize uygun bölüm ve üniversite seçimi de mutlu bir gelecek kurmak için en önemli adım. Bu adımları en doğru şekilde ve mutluluğu getireceğine inanarak atmalıyız. Yeni dünyada başarının ve gelişimin anahtarı doğru yönlenmek ve kendini tanımaktır. Peki ama nasıl? Gelin hep birlikte bu önemli adımların nasıl atılacağını inceleyelim.

Neokusan.com olarak yolculuğuna başlayan ve enneagram ile içeriğini ve sunduğu hizmeti güçlendirip yoluna unikariyer.com olarak devam eden kariyer destek sisteminin kurucusu Uğur Akkaş ve proje danışmanı eğitimci Murat Kaya ile bir araya geldik. Verilen içeriğin, öğrenci ve özellikle rehber öğretmenlere ne gibi katkılar sunacağını konuştuk.

Ünikariyer; kullanıcıların kendi mizacından yola çıkarak yaptığı kariyer yolculuğunda, seçimlerinde ve kendilerini tanıyıp doğru kararlar almasında destekleyici ve etkili bir platform. Enneagram ise dokuz farklı mizaç çerçevesinde alan, meslek ve bölüm seçmeden önce kişinin ilgi ve yeteneklerini anlamasına yardımcı olacak bir envanter testi. Bu iki önemli yol haritası birleştiğinde ortaya kendinden geleceğe kariyer yolculuğunda öğrenci ve öğretmenlere önemli katkılar vermekte.



SİSTEM NELER SUNUYOR?

Öğrenciler, enneagram testi ile mesleki eğilimlerini öğrenerek kendilerine uygun bölüm ve meslekleri YÖK'e bağlı tüm üniversitelerde karşılaştırma imkânı buluyor. CV kaynakları, tüm kamu kaynakları ve akademik çalışmalar kullanılarak elde edilen 8 milyonun üzerinde veriye ulaşılabiliyor. Özellikle lise öğrencileri ve rehber öğretmenler bu kaynakları kullanarak kolaylıkla araştırma ve karşılaştırma yapabiliyor. Yaptıkları araştırmaları özet rapor olarak indirebiliyor. Üniversite karşılaştırma, bölüm karşılaştırma, üniversite ve bölüm karşılaştırma şeklinde üç farklı yolla araştırma yapılabiliyor.

Sistem; üniversite-bölüm mezunlarının profilleri, üniversite-bölüm okuyanların profilleri, mesleklerin Türkiye geneli mezun profilleri, Türkiye geneli öğrenci profilleri, üniversitelerin genel mezun ve genel öğrenci profilleri olmak üzere 6 farklı kategoride toplamda 38 farklı soruya cevap veriyor. Üniversite veya bölümden mezun olan öğrencilerin işe başlama süreleri, tahmini ortalama maaşları, hangi ülkelerde ikamet ettikleri, hangi firmalarda çalıştıkları gibi önemli veriler elde edilebiliyor. Ünikariyer'in içerisinde ayrıca bir ilk olan tercih karşılaştırma robotu da bulunuyor. Bu sayede öğrenciler tercih robotu kullanırken aynı zamanda üniversite ve bölüm karşılaştırma da yapabiliyor.

Sadece tercih sürecinde değil, YKS hazırlık sürecinde de öğrenci ve öğretmenlere destek veren ünikariyer YKS puan hesaplama robotu, online rehberlik, mizaç testi ve kariyer planlama hizmeti de sağlıyor. Böylelikle hazırlık süreci boyunca hem hedeflerinde olan üniversite ve bölümü araştırırken hem de hizmetten yararlananlar için rehberlik hizmeti de sunmaya başlayacak. Bu sistemi inceledim, üniversite adayları için oldukça faydalı.