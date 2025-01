SAİT GÜRSOY

Eğitimde teknoloji entegrasyonu, belirli bir içerik alanında ya da disiplinler arası bir bağlamda öğrenmenin artırılması için sürece dahil edilmesi ve öğretimle ilgili işlevlerin bir parçası haline getirilerek diğer eğitsel araçlar gibi erişilebilir olması şeklidir. Eğitimde kullanılan bazı eğitim teknolojileri şunlar: Bilgisayar, eğitim yazılımları, yazıcı, internet sitesi, bilgisayar ağları, e-posta ve robotlar.

Eğitimde teknolojiyi kullanmanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Eğitim materyallerine internet bağlantısı olan her yerden ulaşılabilir. Kişiselleştirilmiş öğrenme. Etkileşim ve esneklik. Güncellenmiş bilgi. Motivasyon ve katılım.

Eğitimde dijital değişim ve teknoloji entegrasyonunda, gelişen dünyada öğrenciler, dijital araçlarla etkileşimde bulunarak aktif öğrenme deneyimi yaşamalı. Eğitim süreçleri, online kaynaklar, uygulamalar ve interaktif platformlar ile desteklenmeli. Bu konuyu, Büyükçekmece Teknoloji Okulları Kurucusu Özlem Öztürk Koçak ile değerlendirdik.

Yazılım mühendisi Özlem Hocam son 10 yılda alanındaki tecrübelerini eğitime entegre ederek bir yol haritası belirlemiş. Eğitim 5.0 ile teknoloji ve modern eğitim yöntemlerini birleştirerek, öğrencilere güçlü bir dijital altyapı ve geleceğin becerilerini kazandıran bir eğitim modeli çağımızın olmazsa olmazı. Özlem Hocam, "Bu modelle öğrenme süreçleri öğrenci odaklı hale getirilerek, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilir" şeklinde vurgu yapıyor.

Her öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesi ve global ölçekte rekabet edebilecek bir birey haline gelmesi için gerekli altyapı sağlanmalı. Yenilikçi öğretim yöntemleri, dijital öğrenme araçları ve Avrupa Dil Pasaportu gibi global standartlar ile gençler donatılmalı. Amacımız, sadece bilgi edinmelerini sağlamak değil, aynı zamanda onlara düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve dijital okuryazarlık gibi 21'inci yüzyıl becerilerini kazandırmak olmalı.



EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Büyükçekmece Teknoloji Okulları, eğitimde teknoloji kullanımını artırma ve öğrencilerin teknolojiyi yaşayarak, deneyerek keşfetmelerini sağlamaları doğrultusunda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Teknoloji eğitim planı çerçevesinde kullanılan Robot Köpek Max, sınıf içi etkinliklerde ve projelerde aktif olarak kullanılıyor. Öğrenciler, robotu programlayarak çeşitli görevler verip davranışlarını gözlemleyebiliyorlar. Bu süreç, onların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme imkânı sunuyor.

Globalleşen dünyada güçlü bir yer edinmeleri için öğrencilerine gerekli dijital beceriler, eleştirel düşünme ve problem çözme yetkinliklerini kazandıran okullar, öğrencilerini geleceğin lideri, düşünürü ve girişimcisi olarak yetiştirebileceklerdir. Gençlerimizi yenilikçi bir eğitimle geleceğe taşıma yolculuğu oldukça heyecan verici görünüyor.