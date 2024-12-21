SAİT GÜRSOY

Eğitimde uluslararası standartları ölçen ve ülkeler arası karşılaştırmalı veriler sunan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2023 raporu, okul öncesi eğitimin çocukların akademik başarısındaki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Raporda yer alan bulgular, çocukların eğitim hayatına ne kadar erken başlarsa ilerleyen yıllarda akademik performanslarının o kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu konuyu, Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı ile değerlendirdik.

Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini destekleyen bir süreç. TIMSS 2023 verilerine göre, okul öncesi eğitime erken yaşta başlayan çocukların matematik ve fen başarılarının, bu eğitimi almayan ya da geç başlayan yaşıtlarına göre çok daha yüksek olduğu görüldü. Özellikle 4-5 yaşlarında başlayan okul öncesi eğitim, çocukların öğrenme becerilerini geliştirmesi ve ilerleyen yıllarda akademik başarılarını sürdürülebilir kılması açısından kritik bir öneme sahip.

Uzmanlar, okul öncesi eğitimin yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişim açısından da faydalar sağladığını vurguluyor. Erken yaşta eğitimle tanışan çocuklar, problem çözme, iletişim kurma ve kendini ifade etme becerilerini daha erken kazanıyor. Bu da hem ilkokul hem de daha ileri eğitim seviyelerinde başarıya ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin TIMSS 2023 raporundaki sonuçlarına baktığımızda, okul öncesi eğitim oranlarının artırılmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Erken yaşta eğitime erişim oranlarının yükseltilmesi, yalnızca bireysel başarıyı değil, aynı zamanda toplumun genel eğitim seviyesini artıracak önemli bir adım olabilir.

Sonuç olarak, çocuklarımızın gelecekte daha başarılı, üretken ve özgüvenli bireyler olmasını istiyorsak, okul öncesi eğitime gereken önemi vermeliyiz. Eğitim politikalarımızda bu kritik dönemi destekleyecek adımlar atmak, hem birey hem de toplum olarak daha parlak bir geleceğe ulaşmamızı sağlayabilir. Eğitim süresi uzadıkça başarı artıyor. 4'üncü sınıf öğrencilerinin matematik sonuçlarına göre hiç okul öncesi eğitim almayanların puan ortalaması 498; 3 yıl ve üzeri alanların ise 574. Arada 76 puanlık fark var. Okul öncesi eğitime gerekli önemi vermeliyiz. Bence, okul öncesi eğitim, zorunlu hale getirilmeli.



TÜRK DEVLETLERİ EĞİTİM ÖDÜLLERİ

Bakü'de Türk Devletleri Eğitim Zirvesi ve OKEDEV tarafından 2024'te "Yılın Eğitim Editörü" ödülüne layık görüldüm. Eğitim dünyamıza karşı sorumluluğumu artıracak bu değerli ödüle, beni layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Ödülümü, Almatı Eğitim Ataşemiz Sn. Ayhan Korkmaz ve Milano Eğitim Ataşemiz Sn. Prof. Dr. Tolga Erdoğan'dan almak, ayrıca benim için büyük bir gurur kaynağı oldu.