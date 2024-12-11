SAİT GÜRSOY

Bir program için Aydın'daydım. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın önemli projelere imza attığını öğrendim. Türkiye geneline yayılması gereken bu çok kıymetli projelerden bahsetmek istiyorum. Yaptıkları birçok proje arasında öne çıkan iki önemli çalışmayı biraz detaylandırmak istiyorum.

Hakan Hoca, 2022 yılında hayata geçirdikleri Müzik ve Sanat Akademisi ile sanatın evrensel dilini Efeler'e taşıdıklarından bahsetti. Bu akademi, yalnızca bir eğitim merkezi değil, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve sanata olan ilgilerini artırabilecekleri bir ilham merkezi olmuş. Bu akademide öğrencilerin yanında çok kıymetli öğretmenlerimizden oluşan bir koro da var ve muhteşem işler yapıyorlar. Müzik ve Sanat Akademisi, 4 ana bölüme sahip: Müzik, görsel sanatlar, tiyatro ve halk oyunları. Müzik bölümünde öğrenciler, bağlama ve gitar gibi çalgı aletlerinde yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Görsel sanatlar atölyelerinde öğrenciler akrilik boya, desen ve grafik tasarım gibi alanlarda eğitim alıyor. Tiyatro bölümünde drama ve sahne sanatları eğitimiyle öğrenciler hem özgüvenlerini artırıyor hem de tiyatro sevgisiyle tanışıyor. Halk oyunlarıyla ise geleneksel değerlerimizi modern bir yaklaşımla öğrencilerine aktarıyorlar. Bugün, bu akademide 1200 öğrenci ve öğretmen aktif olarak yer alıyor.



DİĞER ETKİNLİKLER

Bir diğer önemli projeleri ise Bilim Akademisi. 2023-2024 yılında temellerini attıkları bu akademi, bilimi ve teknolojiyi merkezine alan bir öğrenme platformu sunuyor. Burada öğrenciler, öğretmenlerle birlikte araştırma ve geliştirme projeleri yaparak uluslararası standartlarda bir eğitimle buluşuyor. Bu akademinin en güçlü yönlerinden biri, velilere yönelik eğitim programlarını da kapsaması. Örneğin, stres yönetimi, akran zorbalığı gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyorlar. Satranç projesiyle öğrencilerin düşünme yetilerini geliştirmek için okullarını "Satranç Dostu Okul" bayraklarıyla ödüllendiriyorlar.

Hakan Hoca diyor ki: "Sanat ve bilim herkes için erişilebilir olmalı. Bizim için eğitim, yalnızca bilgi aktarma süreci değil, aynı zamanda bir yaşam alanı oluşturma çabasıdır." Özel gereksinimli öğrenciler için de programlar düzenliyorlar. Örneğin, TÜBİTAK destekli "Otizmli Öğrencilere Yenilikçi Sosyal Beceri Öğretimi" projesiyle, müzik atölyeleri aracılığıyla öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirecek çalışmalar yapıyorlar. Sizi kutluyorum Hakan Hocam.