SAİT GÜRSOY

Öğretimsel liderliği, bir okul ekosisteminde hem öğrencilerin öğrenmesini güvence altına alan hem de müfredatı, öğrenci-öğretmen-veli arasındaki bir topluluk sözleşmesi olarak gören bir yaklaşım olarak ele alınmalı. Müfredata bu gözle baktığımızda okulu bir "öğrenme topluluğu" olarak yapılandırmak gerekiyor. Bu konuyu, Özel TAŞ İlkokul-Ortaokul Müdürü, Yazar Dr. Burcu Aybat ile değerlendirdik.

Burcu Hoca, son 15 yıldır biriktirdiği tüm deneyimini ve bilgisini dikkate alarak yazdığı Öğretimsel Liderlik kitabında bu yol haritasını tarif etmeye çalışmış. Bu kitap, idari ve resmi işler, kriz yönetimi ve insan kaynağını yönetme gibi pek çok yükümlülüğün ötesinde müfredatla yakından ilgilenmenin uzun vadede okulda sürdürülebilir bir sistem kurmadaki önemini vurguluyor.



SÖZ EDİLEN ADIMLAR

1. Öğrencilerin öğrendiğinden emin olun: Bu ilk adım, öğretimsel lider olarak öğrencilerin öğrenmesini destekleyen temel yaklaşımları içerir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini gözlemlemeyi ve ilerlemelerini değerlendirmeyi, onların gerçekten öğrendiğinden emin olmayı sağlar. Bu aşama kısacası liderlik rolünde müfredatın neden önemli olduğunu anlamamızı sağlar.

2. Müfredatı okulun temel ifadeleri ile ilişkilendirin: Bu aşamada, okulun misyon, vizyon ve değerlerinin öğrenmeye nasıl yansıdığına odaklanırız. Müfredatı, okulun temel ifadeleriyle ilişkilendirerek, eğitim hedeflerinin öğrenciler ve öğretmenler için daha anlamlı hale gelmesini sağlayabiliriz. Bu yaklaşım, tüm okul topluluğu için aynı zamanda bir aidiyet duygusu, ortak dil ve anlayış yaratır.

3. Müfredat bileşenlerini tanıyın: Bir öğretimsel lider olarak müfredat bileşenlerini derinlemesine anlamak, onu etkili bir şekilde yönetmenin temelidir. Bu adım, liderin tasarımcı rolüne odaklanır ve müfredatın her bir bileşenini nasıl kurgulayıp yöneteceğimizi gösterir. Bu aşamada, müfredatın iç yapısına dair bir bakış açısı kazanırız.

4. Müfredat gelişim planı ve takibini yapın: Bu adımda öğretimsel lider, müfredatı izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli yöntem, strateji ve araçları öğrenir. Yeni yöntem ve tekniklerle zenginleşen bu süreç, müfredatın okuldaki öğrenciler için en uygun biçimde şekillenmesine katkı sunar. Öğretimsel lider, okulda müfredatın sürdürülebilirliğini sağlar.

5. Müfredat sistemini bütüncül olarak kurgulayın: Bu aşamada, müfredatın bir sözleşme olarak öğrenci, öğretmen ve veli arasındaki işbirliğini nasıl beslediğini ele alırız. Öğrenme topluluğunu geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için tüm paydaşları kapsayan bir ağ kurmaya odaklanırız. Böylece okul, bütüncül bir öğrenme ortamına dönüşür.

6. Teknolojiyi etkin kullanın: Bu aşamada, teknolojinin eğitimde yaratabileceği katkıları dikkate alarak öğretimsel liderlik yolculuğumuzu nasıl destekleyeceğine odaklanırız. Liderlik rolünde, teknolojiyi verimli kullanarak öğrencilere ve öğretmenlere daha zengin öğrenme ve öğretme deneyimleri sunabiliriz.