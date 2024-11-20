SAİT GÜRSOY

"Köklerden Geleceğe" felsefesiyle harmanlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre öğretmenlik mesleği 21'inci yüzyılın iletişim dünyasında daha da önem arz ediyor. Şüphesiz yeni yüzyılda hedeflenen bütüncül eğitim iklimi inşasında çağın ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek yetkin öğretmenler bu sürecin öncüleri olacak. Ülkemize getirdikleri uluslararası ödüller ve dünyaya yön verebilmiş yenilikçi çalışmalarıyla adlarını sıkça duymaya başladığımız küresel öğretmenleri göz önünde bulundurursak sürecin doğal öncüleri kendiliğinden ortaya çıkıyor. Peki, nedir küresel öğretmenlik? Bu unvan, nasıl ve kimlere veriliyor? Bu sorular ışığında Yılın Öğretmeni ve Dünyanın İlham Veren Öğretmeni gibi pek çok eğitim ödüllerinin sahibi olan Küresel Öğretmenimiz Muhammet Aydın ile Küresel Öğretmenlik ve Eğitimin Nobel'i olarak adlandırılan Global Teacher Prize (Küresel Öğretmen Ödülü) hakkında konuştuk.

Küresel Öğretmen Ödülü, mesleğine olağanüstü katkılarda bulunan toplum gönüllüsü bir öğretmene UNESCO'nun destekleriyle Birleşik Krallık menşeli Varkey Vakfı tarafından takdim edilen yıllık 1 milyon ABD Doları tutarındaki resmi bir ödül platformu. Bu platform, dünya otoriterleri tarafından Eğitimin Nobel'i olarak kabul edilmiş tek resmi yarışma programı. Yarışmayı Birleşik Krallık, ABD Hükümeti ile UNESCO destekliyor.

'"Aslında bu platform bir öğretmen için küresel bir eğitim sepeti'' diyor, Muhammet Hoca. Kısacası, erken çocukluk döneminizden yarışmaya başvurduğunuz ana kadar eğitim adına yaptığınız bütün yatırımların meyvelerini topladığınız kocaman bir sepet. İlk 100'e girdiğinizde şampiyonlar ligi olarak adlandırılan ilk 50 için tekrar yazılı ve sözlü mülakatlara tabi tutuluyorsunuz. Bu aşamayı geçip dünyanın en iyi 50 listesine girmeye hak kazanan her bir öğretmen, komite tarafından resmi olarak "Dünyanın En İyi Öğretmeni" derecesiyle onurlandırılıyor.



YEDİ KÜRESEL ÖĞRETMENİMİZ

Cumhuriyet tarihimizde dünya çapındaki milyonlarca sıradışı öğretmeni geride bırakarak bu unvanları kazanmış ve dünyanın en iyileri arasında gösterilmiş yedi kıymetli küresel öğretmenimiz mevcut. Dilek Livaneli, Nurten Akkuş, Aynur Bayazit, Samet Baskonuş, Muhammet Aydın, Selçuk Yusuf Arslan ve Tuba Dumlu Güler. Meslektaşlarının çalışmalarından gururla bahseden Muhammet Hoca, "Yolumuz daha çok uzun ama hep aydınlık" diyor. Küresel öğretmenlerimiz, eğitimle ilgili her konuda meslektaşlarına yol gösterici olmaya çalışıyorlar. Bu vesile ile geleceği inşa eden öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyor; ebediyete intikal etmiş başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.