B12 vitamini eksikliğine karşı granola ve organik yoğurt tüketin

Sağlıklı bir beden ve ruh için vücudun B12 vitaminine ihtiyacı vardır. En çok hayvansal gıdalarda bulunan bu vitamin; granola, organik yoğurt, süt ve mantarda da bol miktarda vardır

B12 vitamini, sinir sistemi fonksiyonlarını ve vücudunuzdaki her hücrenin yapı taşları olan DNA ve RNA'yı oluşturmak için büyük önem taşır. Ruh halini düzeltmekten sindirim sağlığını korumaya kadar birçok konuda vücudunuzun B12'ye ihtiyacı vardır. Ancak çoğu insan, B12 eksikliğinin vücuduna nasıl etki ettiği hakkında pek bilgi sahibi değil. B12 de suda erir, ancak diğer suda eriyen maddelerden farklı olarak böbreklerde, karaciğerde depolanabilir. Bu vitaminin ana kaynağı birçoğumuzun bildiği gibi hayvansal gıdalardır ancak bazı sebzelerden de bu vitamin karşılanabilir. Hayvansal gıdalardan alınan B12'nin vücut tarafından emilimi daha kolaydır. Bu yüzden, vejetaryen kişilerde B12 vitamini eksikliğine yakalanma riskine daha fazla rastlanır. Eğer B12 vitamini eksikliğiniz olduğundan şüpheleniyorsanız, mutlaka doktorunuza danışın ve kan testi yaptırın. Beslenmeniz sebze ağırlıklıysa, doktorunuzdan günlük bir takviye talep etmeniz gerekebilir. Ayrıca, aşağıdaki gıdaları yiyerek daha doğal bir şekilde B12 vitaminini alabilirsiniz:



GÜNDE İKİ BARDAK SÜT GRANOLA

Probiyotikler arasında son zamanların en popüler yiyeceği, tahılların birleşiminden oluşan granoladır. Güne bu tahıldan oluşan bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz.



İnek sütü

Bazı insanlar için, laktoz (inek sütünün şekeri) sindirim sistemine zarar verebilir. Ancak bu tarz bir sorunu olmayanlar için süt; protein, kalsiyum, fosfor, potasyum ve B12 gibi besin maddeleriyle doludur. Sütte, bardak başına 1.2 mikrogram B12 bulunur. Günlük iki bardak süt, gerekli B12 vitamini almanızı sağlar.



Yumurta

Büyük boy bir yumurta, vücudunuza yüksek kaliteli protein sağlamasının yanı sıra 0.6 mikrogram oranında B12 vitamini de sağlar.



YOSUN B12 KAYNAĞIDIR



Yoğurt

Süt gibi yoğurt da bol protein ve B12 kaynağıdır. Ancak evde yapılmış, organik yoğurt tüketmeye çalışın. Eğer yoğurdunuzu tatlandırmak isterseniz, içine yaban mersini veya bal ekleyebilirsiniz.



Şitake mantarı

Araştırmalara göre şitake mantarı, süt ve balıktan daha fazla B12 vitamini içermektedir.



Nori yosunu

Suşi yapımında kullanılan nori yosunu, yüksek oranda B12 vitamini içerir. Ayrıca içinde yine yüksek oranda iyot, A, B ve C vitaminleri ile kalsiyum ve demir bulunur.



Besinsel maya

B12 vitamini açısından zengin gıdaların başında, henüz ülkemizde çok yaygın olmamasına rağmen özellikle Avrupa'da çokça kullanılan besinsel maya gelir. Adından da anlaşılacağı üzere, protein yönünden zengin bir besin maddesidir.



DENGENİZİ KAYBETMEYE BAŞLARSANIZ DİKKAT!

Hocam Dr. Mehmet Öz'ün paylaştığı bu testi siz de evde deneyebilirsiniz: Ayağa kalkın. Ayaklarınızı birleştirin ve ellerinizi yanlarınızda bedeninize bitiştirin. Gözlerinizi kapatın ve bir bacağınızı öne doğru uzatın ve üç saniye boyunca öyle durmaya çalışın. Eğer desteğe ihtiyacınız olursa hareketi duvar yanında veya bir yakınınızın yanında deneyebilirsiniz. Eğer dengenizi kaybetmeye başlarsanız bu B12 vitamini eksikliğiz olduğu anlamına gelebilir.



DEPRESYONA VE YORGUNLUĞA NEDEN OLUR

B12 vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, enerji seviyesi düştüğü için depresif bir hal alınır, sağlıklı düşünme kabiliyeti olumsuz etkilenir, yorgunluk, nefes darlığı ve kas güçsüzlüğü olur. Ayrıca el ve ayaklarda oluşan hissizlik veya karıncalanmanın sebebi de B12 eksikliği olabilir. Bu saydıklarımın yanı sıra, aşağıdaki belirtiler de siz değerli okuyucularıma B12 vitamini eksikliğinizin olup olmadığına ilişkin yol gösterecektir:

B12 vitaminini beslenme ile almanızın en önemli yolu, hayvansal ürünleri tüketmenizdir. Eğer sadece sebze ile beslenen bir vejetaryenseniz, B12 vitamini eksikliğinizin olması kaçınılmazdır. Bu durumda yapabileceğiniz en önemli şey, B12 vitamini takviyesi veya multivitamin kullanmanız olacaktır. Kronik B12 vitamini eksikliğinde ise, cildiniz solgun olur ve iştahınız azalır.

Yaş ilerledikçe bu vitamini gıdalardan almak zorlaşır, çünkü midenin asit oranı düşmeye başlar. 40-50 yaş arası, B12'yi gıda takviyesi olarak veya multivitaminlerden almaya başlamak için iyi bir zamandır.

Diyabet veya otoimmün bir hastalığınız varsa, vücudunuzun B12 emilimi azalır. Düşük B12 seviyesi kalp hastalığı riskinizi artırabilir, ayrıca depresyon ve anksiyete bozukluklarının yanı sıra Alzheimer, otizm ve zihinsel hastalık belirtileri ile bağlantılıdır.

Düzenli alkol tüketen kişilerde, B12 vitamini eksikliğinin görülmesi muhtemeldir. Çünkü karaciğeriniz B12'yi depolamada önemli bir rol oynar, alkol tüketimi ise bu durumu olumsuz etkiler.

Mide problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, vücudunuzun B12 emilimini engeller. Dolayısıyla midenin asit üretimini azaltan ilaçlar, B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.



B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

Cildinizin pembe olan tonu, sarı renge dönüştüyse B12 vitamini eksikliğiniz olabilir.

Yorgunluk, B12 eksikliğinin ilk belirtilerinden biridir. Vücudumuz, organlara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretmek için vitamin kullanır; hücrelerde yeterli oksijen olmazsa, ne kadar uyursak uyuyalım yine de kendimizi yorgun hissederiz.

B12 vitamini eksikliği; çocuklarda kalıcı nörolojik bozukluklara, yetişkinlerde de unutkanlığa neden olabilir.

Şiddetli B12 eksikliği olan kişilerin yaklaşık yarısının dil papillalarında düzleşme ve dudaklarında çatlamalar görülür. Hastalar ayrıca, dilin arkasında yanma ve ağrıdan şikayetçidir.

B12 eksikliği ruh halinize zarar verir, depresyona ya da endişeye yol açar. Bu durumun nedeni, B12'nin ruh halini düzenlemeye yardımcı olan beyin kimyasallarının serotonin ve dopaminin sentezinde yer aldığı gerçeği ile ilgili olmasıdır.

B12 eksikliği; bulanık görme, çift görme, ışığa duyarlılığa yol açabilir, hatta görme kaybına neden olan retinadaki kan damarlarını bile tıkayabilir.

Eğer oturduğunuz yerden hızla kalktığınızda başınız dönüyorsa, bu durum B12 eksikliğini gösteriyor olabilir.