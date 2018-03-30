Sağlık hurafelerine aldanmayın

Yıllardır kulaktan kulağa yayılan hurafeler var. Yüzmeden önce yemek yeme; boğulursun, gözlerini şaşı yapma; öyle kalır, rujların içinde kurşun var, hamilelikte saç boyatılmaz gibi... İşte hurafelere karşı bilimsel gerçekler

Sağlığı internet üzerinden araştırmanın kafa karıştırıcı olabildiğinden geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Bir de yaşadığımız toplumda yaygın olan geçmişten gelen kulaktan dolma yanlış bilgilerle gerçek sağlık bilgisine ulaşmak her zamankinden daha da zorlaşıyor. Bu bilgilerin kökeni her ne olursa olsun, sizin zaman ve enerji kaybetmenize neden olup gerçekten edinmeniz gereken sağlık alışkanlıklarından uzaklaştırabilir. Günlük hayatta hem kendimiz, hem de sevdiklerimizin sağlığı için başvurduğumuz ama aslında yanlış olan, hatta bazen de zarar veren davranışları maalesef zaman zaman hepimiz uyguluyoruz. Kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgilere inanmamanız için bilimsel gerçekleri sizler için derledim…

Islak saçlarla dışarı çıkmak hasta olmamıza neden olur mu?

Islak saçla dışarı çıkmanız, grip veya nezle gibi hastalıklara yakalanmanıza doğrudan neden değildir. Sadece, ıslak saçla dışarı çıkarsanız üşütme riskinizi artırmış olursunuz. Gribin asıl nedeni sık sık söylediğimiz gibi; virüstür. Yani ıslak saçla dışarı çıkmak sanıldığının aksine hastalığa neden olmaz. Yalnız çalışmalar, saçlarınızın ıslak ve nemli olmasının burnunuzu çekmenize neden olabileceğini gösteriyor. Dikkatli olmakta fayda var.

BOĞULMAYA NEDEN OLMAZ

Aç karnına egzersiz yapmak daha fazla yağ yakmamızı sağlar mı?

Bu durum kısmen doğru ama ekstra bir yağ yakma mucizesi de beklememek gerekir. Egzersiz yaparken vücudunuz hem kalori, hem de karbonhidrat yakar. Çalışmalar, aç karnına egzersiz yapmanın, daha fazla karbonhidrat kalorisi olmaması nedeniyle sadece birkaç kalori yakabileceğini ancak genel olarak kalorinin yakıldığı oranın aynı olduğunu gösteriyor.

Yemekten sonra yüzmek zararlı mı?

Dolu bir mideyle yüzmenin, kramplara ve daha sonra kişinin boğulmasına neden olabileceği fikri, aslında tam olarak bir sağlık efsanesidir. Yüzmeden kısa bir süre önce yemek yemek, fizyolojik olarak herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacaktır ve bu ikisi arasındaki bağlantıyı gösteren herhangi bir rapor ya da çalışma yapılmamıştır.

Rujlar, kansere neden olabilecek kurşun içerir mi?

Araştırmalara göre, 10 farklı ruj markasının FDA analizinde çok düşük kurşun düzeyleri tespit edildi. Dolayısıyla halk arasında yaygın olan bu söylentinin de aslında gerçeği çok yansıtmadığını görüyoruz.

Gebelikte saç boyatılmaz mı?

2005 yılında yapılan bir araştırma, nevroblast tümör (hamilelikte saç boyatmanın sebep olduğu düşünülen kanser türü) ile doğan bebeklerin anneleri üzerinde yapılmış. Anneleri psikolojik etki altında bırakmamak için gebelikleri boyunca saçlarını boyatıp boyatmadıkları sorusu, onlarca farklı sorunun arasına yerleştirilerek sorulmuş. Aynı sorular nevroblast tümör taşımayan bebeklerin annelerine de yönlendirilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiş. Her iki grupta da hamileyken saçlarını boyattığını söyleyen annelerin sayısı birbirine çok yakın bulunmuş. Bu durum, hamileyken saç boyatmanın nevroblast tümör ile doğrudan bir bağının olmadığını ispatlar nitelikte görülmüş ve yapılan bu çalışma referans alınmaya başlanmış. Hamileliğinizde saçlarınızı boyatacak olursanız, doktorunuza muhakkak danışmalısınız.

Kadınlar erkeklere göre daha mı zor kilo verir?

Erkekler daha fazla kas kütlesine sahiptir ve daha az hormonal değişime uğrarlar. Bu da, ilk birkaç kiloyu vermeyi kolaylaştırır. Ancak, araştırmalara göre; sağlıklı bir diyet ve egzersiz rutinine sadık kaldıkça kadın-erkek arasındaki kilo verme oranı zaman içinde eşitlenir.

HER GÜN 1 YUMURTA YİYEBİLİRSİNİZ

Zayıflama hapları hızlı kilo verdirir mi?

Son yıllarda ortaya çıkan en tehlikeli diyet trendi, bu tür haplardır. Birçoğuna internet üzerinden kolayca ulaşmak mümkün. Ancak bunun gerçek olması için mucize gerekir. Şöyle düşünün, obezite son yılların en büyük belası. Böyle bir hap ya da içerik doğru olsaydı, piyasa avcıları tarafından ele alınır ve bir süre sonra reçete edilir hale gelirdi. Oysa bu tip haplar genelde kulaktan dolma 'kullanıcı' tavsiyeleri ile gündeme geliyor.

Yumurtada çok fazla kolesterol bulunur mu?

Bir adet yumurtada 200 mg. kolesterol bulunur. Her gün bir adet yumurta tüketebilirsiniz. Yumurtanın içindeki kolesterol gıda ağırlıklı olduğu için günde iki tanesi zararlı değildir.

GÖZLERİNİ ŞAŞI YAPARSAN ÖYLE KALIR MI?

Yaramazlık yapmayı seven çocuklar, birbirlerini korkutmak için gözlerini şaşı yapıp yüzlerini şekilden şekle sokarlar. Bu esnada civarda bulunan anneler, buna gerçekten inandıklarından mı, yoksa korkarak ağlayan diğer çocuğu kurtarmaya çalıştıklarından mı bilinmez, gözlerini şaşı yapmış olan çocuğa bunu yapmaya devam ederse öyle kalacağını söylerler. Şaşılık, sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Dünya genelinde, insanların yüzde 2-4'ünde şaşılık olduğu tespit edilmiş. Doğuştan şaşı olunabileceği gibi ilerleyen yaşlarda kapılan bir enfeksiyon ya da beynin ilgili alanında gelişen bir çeşit tümörün de şaşılık oluşumunun sebepleri arasında olduğu gösterilmiş. Gözlerdeki şaşılık ve oluşma sebepleri hakkında araştırmalar yapan bilim adamları, bilinçli olarak gözleri şaşı yapmanın kalıcı şaşılığa sebep olduğuna dair hiçbir kanıta rastlamamışlar. Ancak araştırmalar sonunda, gözleri uzun süre bu halde tutmanın, ilgili kasları germesi sebebiyle ağrı ve bulanık görmeye sebep olduğu da ispatlanmış. Görme yeteneğinin verildiği bu organ, birbiriyle uyum içinde çalışan üç çift kas tarafından kontrol edilir. Bu kaslardan biri gözü sağa ve sola, ikincisi yukarı ve aşağı, üçüncüsü ise çapraz konuma getirme görevi görür. Gözleri şaşı yapmanın öyle kalacağına sebep olmasına inanmak, kolumuzu kaslarımız yardımıyla herhangi bir konuma getirdiğimizde öyle kalacağına inanmak kadar abestir.

KARANLIKTA KİTAP OKUMAK GÖZLERİ BOZAR MI?

Loş ortamlarda bir şeyler okumanın göz üzerindeki etkilerini araştıran bilim adamları, çeşitli sonuçlar elde etmişler. Bu araştırmalar neticesinde, karanlık sayılabilecek ortamlarda bir şeyler okumanın; daha fazla odaklanmaya, doğal olarak tekrarladığımız göz kırpma hareketinde fark edilir bir azalmaya, gözlerde kuruluk hissine ve uzun süre gözleri kısmaya sebep olduğu tespit edilmiş. Bu etkilerin kalıcı hale gelmesi yaşam kalitesinde düşmeye sebep olabilir. Bu etkilerin devamlılığını araştıran bilim adamları, tekrar ışıklı bir ortama geçildiğinde bu şikayetlerin ortadan kalktığını tespit etmiş.