Sağlıklı saçlar için günde bir avuç badem

Vitamin eksikliğinin saçlarınızı yıpratıp dökülmeye sebep olduğunu bilmeyen yoktur. Öğle yemeğinde salatanıza bir avuç badem ekleyin, saçlarınızı güçlendirin

Sağlıklı saçlar, genellikle sağlıklı bir vücudun önemli bir göstergesidir. Saçınız sürekli cansız görünüyor ve kolayca kırılıyorsa; bu durum vücudunuzun yeterli vitamin ve besinleri alamadığı anlamına gelebilir. Konu hakkında yapılan araştırmalar, sağlıklı saçlara kavuşmanın yollarının çeşitliliğini ortaya koyar. Beslenmeden yıkamaya, kurutmadan kesmeye kadar sayısız püf noktasına ulaşmak mümkün.

Şüphesiz saç, bedenin görsel açıdan en çok önemsenen parçasıdır. Çevresel faktörler, vitamin-mineral eksiklikleri ve sağlıksız beslenme; saç sağlığınızı riske atabilir. Saçlarınızı güçlü tutmak ve tüm bu faktörlere dayanmasına yardımcı olmak için ihtiyacı olan vitamin ve mineraller neler, hep birlikte inceleyelim. Aşağıda daha sağlıklı saçlar için alışveriş listesini bulabilirsiniz…

BİYOTİN

B7 vitamini olarak da bilinen biyotin, vücudun sağlıklı cilt, saç ve tırnak hücresi üretmesi için gerekli olan proteinleri metabolize etmesine yardımcı olarak önemli bir rol oynar. Güzellik vitamini olarak bilinen biyotinin vücuda en önemli faydası, hücre gelişimine katkıda bulunmak ve kanın şeker seviyesini ortalama düzeyde tutmaktır. Özellikle kadınların fazlasıyla önem verdiği saç ve tırnak sağlığına olan pozitif etkisi ile biyotin, günümüzde birçok kozmetik ürününde kullanılır. Biyotini; ıspanak, pazı, badem, ceviz, yumurta, inek veya keçi sütü, ahududu ve çilek gibi besinlerden karşılayabilirsiniz.



BADEM

Fındığın vücudunuzu çeşitli şekillerde besleyen sağlıklı yağ ve protein ile dolu olduğunu zaten biliyoruz. Ancak badem, özellikle saç büyümesinde rol oynar. E vitamini ve biyotin bakımından zengin olan badem, saçlarınızı güçlendirmeye ve saç derisini beslemeye yardımcı olur. Öğle yemeğinde salataya kapalı avuç içiniz kadar badem koymayı ya da ara öğünde bu saç dostu besini atıştırmayı deneyin. Badem; yüksek miktarda protein içermesinin yanında, C vitamini açısından da oldukça zengindir.

Bu da cildinizin ve saçlarınızın sağlığını olumlu yönde etkiler. Ayrıca badem, günlük önerilen magnezyum alımının yüzde 61'ini sağlar. Bu da şeker isteğini azaltmaya, adet öncesi sendromu ile ilgili krampları yatıştırmaya, kemik sağlığını iyileştirmeye, kas ağrısını ve spazmlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.



TATLI PATATES

Saçınızın parlaklığını kaybettiğinden endişeleniyorsanız, beslenmenize tatlı patatesi ekleyebilirsiniz. Kolajen yapısı ve üretimi için önemli bir bileşen olan C vitamini ile dolu tatlı patates ile beslenme, saçlarınızın sağlıklı ve dolgun görünmesini sağlayabilir. Yemeklerinizde kullandığınız patatesi; tatlı patates ile değiştirin.



NOHUT

Nohut, saçlarınızın sağlığı için önemli bir besin olan folik asit olarak da bilinen B9 vitamini bakımından zengindir. Yeşil yapraklı sebzelerden lahana ve ıspanak, büyük bir folik asit kaynağıdır. Folik asit, vücuda oksijen ileten ve tüm besin maddelerinin saçın ihtiyaç duydukları yere ulaşmasını sağlayan kırmızı kan hücrelerinin üretimini hızlandırır.



KABAK

Canlı, turuncu renkli meyveler ve kabak gibi sebzeler saç sağlığı için oldukça iyidir. Saça parlaklık ve nem katan sebum adı verilen sağlıklı bir yağ üretmek için gerekli olan beta karoten, A vitamini ile doludur. Yalnız aşırı miktarda A vitamini almanın saç dökülmesine yol açabileceğini unutmayın. Bu yüzden, besin takviyesinden değil, doğal beslenme ile almayı hedefleyin.



YAĞSIZ KIRMIZI ET

Demir ve çinko, saç foliküllerinde büyümeyi teşvik eder ve yağsız kırmızı et bu besinlerin büyük bir kaynağıdır. Besin emilimini artırmak için C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte tüketin.

TARÇIN

Tarçın, kafa derisi de dahil olmak üzere vücutta kan dolaşımınızı geliştirir. Bu durum, saç köklerine daha fazla besinin gitmesini ve saçlarınızın daha hızlı büyüyüp daha sağlıklı olmasını sağlar.

PROTEİN

Keratin ve kolajen, güçlü saçlar için gerekli olan proteinlerdir. Eğer beslenmenizde proteine yeteri kadar yer vermiyorsanız, vücudunuz kendisine gereken proteinden tasarruf etmek için saç uzamasını engeller. Günde, vücut ağırlığınızın başına 0.36 gr. protein almayı hedefleyin. Balık, tavuk, fasulye ve fındıktan protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Keratin gibi kolajen de cilde pürüzsüz ve dolgun bir görünüm veren doğal bir yapısal proteindir. Keratin üretimi yaşlandıkça azaldığı için kırışıklıklar oluşmaya başlar.