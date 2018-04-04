Kupa tedavisi kan akışını hızlandırır hastalıkları önler

Hacamat yani kupa tedavisi, karaciğer hastalıklarından cilt sağlığına kadar pek çok konuda etkilidir. Bu tedavi, vücuttaki zayıflığı ortadan kaldırır, bağışıklığı güçlendirir

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile tanımlanmış ve günümüzde giderek yaygınlaşmıştır. Hatta öyle ki günümüzde eğitim kurumları ve hastanelerde bile tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalardan en popüler olan ise kupa tedavisi yani halk arasında bilinen adıyla hacamattır. 1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 18-22 Nisan tarihleri arasında ilk defa uluslararası olarak ülkemizde yapılacak ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecektir. Peki kupa tedavisi ne işe yarar? Hangi hastalıkları tedavi eder? Bugünkü yazımda, kupa tedavisinin tüm ayrıntılarını bulabilirsiniz...

BİLİNEN İSMİ HACAMATTIR

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları; fiziksel ve psikolojik hastalıklardan korunma, bu hastalıklara tanı koyma, bunları iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü inanç ve tecrübelere dayalı uygulamaların tümüdür. Bir nevi Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemdir diyebiliriz. Bu uygulamalardan en bilineni olan ise kupa tedavisi, halk arasında bilinen adıyla hacamat; binlerce yıl öncesine dayanan eski bir tıbbi tedavi yöntemidir. Çinliler, Mısırlılar ve Araplar, geleneksel tedavi yöntemi olarak kullanmışlardır. Kupa tedavisini ilk defa antik Mısırlılar kullanmıştır. Ebers papirusları (M.Ö. 1550) en eski tıbbi kitap olup vücuttan yabancı maddelerin atılması için kupa uygulanarak kanamayı tarif eder.

BİR ÇEŞİT BOŞALTIM TEDAVİSİDİR

Kupa tedavisi bir çeşit boşaltım tedavisidir. Birçok geleneksel tedavi yönteminde olduğu gibi hastalığa sebep olan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Kupa tedavisinin iki çeşidi bulunur. Birincisi kuru kupa tedavisidir. Bu uygulama, daha çok ağrılı sendromlarda kullanılır. Islak ya da yaş kupa adıyla gerçekleştirilen ikinci tedavi olan hacamat ise, dahili hastalıklar dahil olmak üzere daha geniş bir çerçevede kullanılmaktadır. Zaman zaman herkesin, hastalıklar veya yetersiz beslenme sonucu bağışıklığı düşebilir. Kupa tedavisi, vücuttaki herhangi bir zayıflığı ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Bu tedavi sayesinde, kişi yorgunluk ve halsizlikten kurtulabilir. Tedavide, sertleşen sinirler açılır ve vücudun en çok ihtiyaç duyulan bölümlerine kan verilir.

Ateşi düşürebilir

Kupa tedavisinin ateşi düşürdüğü bilinmektedir. Antik çağlardan beri tedavinin amaçlarından biri olarak görülür. O zamanlar uygulayıcılar, ateşin 'kötü kan'dan kaynaklandığına inanıyorlardı. Bu yüzden kanı çıkarmak için bu tedaviyi kullandılar, dolayısıyla hastalığı iyileştirdiler. Çalışmalar, kupa tedavisinin patojenik faktörleri etkilediğini göstermiştir. Bunlar, vücudun homeostazında ağrı ve rahatsızlığa neden olur.

Cilde iyi gelebilir

Farklı cilt hastalıkları olan kişiler de kupa tedavisinden yararlanabilir. Bu hastalıklar; akne, uçuk, apse, hatta sivilce dahildir. Bu tedavi cildi arındırır, kanda bulunan herhangi bir yabancı partikülü ortadan kaldırır. Ayrıca vücudun, savunma mekanizmalarını enfeksiyonlardan korumak için güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Kupa tedavisi cildin solunumunu iyileştirmeye yardımcı olur. Cildin hücrelerinin değişimini sağlar. Deri hücreleri iyi bir metabolik aktiviteye sahip olduğunda, farklı bezlerin işlevleri de gelişir. Bu bezler aynı zamanda ürik asitleri dışarı atmada da yardımcı olurlar. Dermatolojik hastalıklarda kupa tedavisinin amacı durgun ve sıkışık kanı bırakmaktır.

DAMARLARI GÜÇLENDİRİR

Karaciğer hastalıklarının önlenmesini sağlayabilir

Kupa tedavisi, kanda bulunan herhangi bir kirliliği çıkarır. Bu olduğunda kan karaciğere daha iyi akar. Bu, karaciğerin işlevselliğini ve üretkenliğini geliştirmeye yardımcı olur. Kolesterolü metabolik olarak dönüştürür. Ayrıca kandaki fazla trigliseritlerin dönüştürülmesinden sorumludur. Karaciğer bu işlevleri yerine getiremezse, kan fazla şeker depolamaya başlar. Bu, vücudun kan şekeri seviyesini yükseltir. Kupa tedavisi sayesinde karaciğer, kanı etkili bir şekilde detoksifiye edebilir. Bu işlem vücudun optimum sıcaklığını da korur.

Kan dolaşımını artırabilir

Kupa tedavisi dolaşım sistemini olumlu etkiler. Damarları güçlendirerek kan akışını artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tıkalı kanı kaldırarak arter kasları güçlendirir. Tutarlı bir kan akışı olmadan, vücut iyi işlev göremez. Bu, bedenin hareketi, nörolojik süreçleri ve vücut sistemlerinin diğer süreçleri için çok önemlidir. Kan iyi dolaşırsa, vücut çeşitli hastalıklara karşı iyi bir bağışıklığa sahip olacaktır. Kan akışını uyarmanın yanı sıra, başka yararları da vardır. Vücudun farklı bölgelerinde iltihaplanma ve şişmeye neden olan sıvıların giderilmesine yardımcı olur.

ROMATİZMAL HASTALIKLARI İYİLEŞTİREBİLİR

Kupa tedavisi, romatizmal hastalıklar için bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Eklem ağrısı, romatizma ve artrit gibi romatizmal hastalıklar böyle bir yöntemle tedavi edilebilir.

DEPRESYON VE BAŞ AĞRISINDA DA ETKİLİ

Kupa tedavisi sinir sistemi için de faydalıdır. Günümüzde sinir sistemindeki birçok hastalık ve rahatsızlık giderek yaygınlaşmaktadır. Günümüzce, pek çok kişi teşhis ve tedavi edilmesi daha da zor olan psikolojik sorunlardan muzdarip. Nöronlar birbirleriyle iletişim kurduğunda vücudun sinir sistemi çalışır. Bu durum olduğunda beyin, sinyalleri vücudun diğer kısımlarına iletebilir. Kupa tedavisi, sinyallerin iletilme sürecine yardımcı olur. Beyin sağlıklı olduğunda, sinyalleri iyi iletebilir. Bu, vücudun geri kalanını yanıtlar. Bu tedavi ayrıca depresyon, baş ağrısı gibi duygusal sorunlara karşı da son derece etkilidir.