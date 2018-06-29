Varisli damarlar, yer çekiminin etkisiyle zaman geçtikçe kötüleşir. Eğer sizde de varis varsa, tedavi olmak için geç kalmayın

Varis, dış görünüşteki olumsuzlukların yanı sıra; özellikle ayaklarda ağrı, yanma, zonklama, karıncalanma ve kramplara sebep olan hastalıklardan biridir. Bu yüzden varislerinizi görmezden gelmeyin ve onlardan bir an önce kurtulmanın yollarını öğrenin.

Uzun zamandır şişmiş, bükülmüş, mavimsi yeşil damarlara sahipseniz ve bunları görmezden gelip tedavinizi geciktiriyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Doktorlar uzun bir süre boyunca, varisli damarları olan hastalara, damarları ele almadan önce çocuk sahibi olmalarını beklemeleri gerektiğini söylediler. Yeni teknolojiler ve tedavi yöntemleri bunun çok da doğru olmadığını gösteriyor. Varisli damar tedavisinin mümkün olduğunca ertelenmesi gerektiği fikri, 1950'lerdeki tıbbi kılavuzlardan kaynaklanıyordu.

O zamanlar, varisli damarlar için bir çeşit eskimiş bir prosedür olan bağlama ve sıyırma tedavisi uygulanıyordu.

Bu, büyük bir ameliyattı ve komplikasyon oranı yüksekti; o yüzden tedavi zamanlamasında mümkün olduğunca erteleme yapılıyordu.



ZAMAN GEÇTİKÇE KÖTÜLEŞİR

Bağlama ve sıyırma yöntemi, günümüzde nadiren yapılmakta çünkü artık ilerleyen teknolojiyle birlikte geliştirilen yüksek etkili damar çıkarma teknikleri bulunuyor. Ayrıca uzmanlar, varisli damarlardaki hatalı noktaları saptamak için ultrason teknolojisini kullanıyor. Varisli damarları olan kadınların, hamilelik sırasında varislerinin daha da kötüleşme olasılığı oldukça fazladır. Gebelikte ağrı, zonklama ve yanmanın şiddetlenmesi sebebiyle yatak istirahati gerektiren birçok varisli hasta gözlemleniyor.

Varisli damarları tedavi etmek için ideal bir zaman yoktur; tedavi zamanlaması için hastanın ve doktorunun, sorunun ne zaman rahatsız edici boyuta geldiğine karar vermesi gerekir. Beklemenin hiçbir avantajı yoktur. Varisli damarlar yerçekimi nedeniyle ilerler, bu yüzden zaman geçtikçe daha da kötüleşebilir.

Kan kaçağı (reflü) sonucu oluşan varislerin çoğu çıplak gözle görülebilir, bunlar buzdağının görünen kısmını oluştururlar. Kapak yetmezliği sonucu varise neden olan damar ya da damarlar, çıplak gözle görülemez ya da elle yapılan muayene ile anlaşılamaz.

Buzdağının görünmeyen kısmını oluşturan bu damarlar, Renkli Doppler Ultrasonografi adlı bir ultrason cihazıyla görülebilir. Ağrısız olan bu işlem, ortalama 30 dakika sürer. Bu cihazla ayrıca cildin alt kısımlarında yer alan ve çıplak gözle görülemeyen varisler ile bacağın atardamar ve derin toplardamar sistemi de görüntülenebilir.

Hastalar, mutlaka Renkli Doppler Ultrasonografi ile incelenmeli ve hastalıklı damarların bir haritası çıkarılmalı, tedavi de buna göre yapılmalıdır.



KAN DOLAŞIMINI ARTIRIN, VARİSİ ENGELLEYİN

Uzun süre oturmak, kan dolaşımını olumsuz etkiler. Eğer sürekli oturmanızı gerektiren bir iş yapıyorsanız, her yarım saatte bir kalkın ve ufak yürüyüşler yaparak kan dolaşımınıza destek olun.

Bacaklarınızı sürekli sarkıtmak, kan dolaşımını bozar. Özellikle oturarak geçirdiğiniz bir günün ardından mutlaka ayaklarınızı, altına bir destek koyarak yukarı kaldırın.

Varisli damarların oluşmasını önlemek için bacaklarınızı hafifçe dairesel hareketler ile ayak bileğinizden yukarı doğru soğuk su ile yıkayın.

Kolesterol düşürmede etkili gıdalar, varis oluşumunu da engellemeye yardımcıdır. Muz, somon balığı, ıspanak, üzüm, zeytinyağı ve bitter çikolata yemek size yardımcı olacaktır.

Yüksek topuklu ayakkabılar, kan akışını olumsuz etkiler. Özel günler dışında alçak topuklu ayakkabılar giymeyi tercih edin. Ayrıca son zamanlarda adeta moda haline gelen dar pantolonlardan da uzak durun. Dar pantolonlar, düzgün kan akışını engeller.



GÜNLÜK GİYİMİNİZE DİKKAT EDİN

Varıs, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız ve sağlığımızı olumsuz etkileyen hastalıklardandır. Özellikle kadınlarda daha sık görülen bu hastalığın şikayetlerini azaltmak için günlük hayatta bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Çok fazla ayakta kalmamaya, bacak egzersizi yapmaya dikkat eder ve günlük giyiminizde bacaklarınızdaki toplardamar akışına engel olmayacak kıyafetleri tercih ederseniz; bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak ve ilerleme hızını yavaşlatmak mümkündür.



VARİS ÇORABI GiYIN

Varisli damarlara sahip kişiler, günlük giyimlerinde beli sıkan kemerleri, pantolonları ve bacaklarındaki toplardamar akımına engel olabilecek kıyafetleri tercih etmemelidir. Ayrıca özellikle kadınların daha düzgün bir görünüme sahip olabilmek adına giydikleri korseler de varis hastalarının uzak durması gereken giysilerden birisi. Sıkı giyinmek, varis oluşumu riskini ortaya çıkarır; bunu unutmayın. Varis tedavisinde bir diğer önemli konu da, hastalar tarafından pek tercih edilmeyen varis çorabıdır. Yazın bu durum daha da kendini belli ediyor. Varis hastaları sıkılma ve terleme gibi nedenlerle çorap giymeyi aksatıyor. Oysa ki günümüzde varis çorabı çeşitliliği artmış durumda. Dileyen hastalar, piyasada satılan farklı kalınlık ve renkteki çorapları tercih edebilir.



OPERASYON BİR SAAT SÜRÜYOR

VARISLI damarlara veda etmenin birkaç yolu vardır. Birçok doktor sizi lazer veya radyo frekans enerjisi ile tedaviye yönlendirebilir ama son zamanlarda en iyi sonuç alınan yöntem, damarlara kimyasal bir çözelti enjekte edilen skleroterapi tedavisidir. Bu tedavi yöntemiyle; bir saatlik operasyon sonucunda, hastanede yatmadan, genel anestezi olmadan, kan kaybı yaşamadan ve aylarca kompresyon (hortum) kullanmadan tedavi olmanız mümkün.



MUTLAKA DOPLER ÇEKTIRIN

İki tip varis vardır: Toplardamar varisleri ve örümcek varisler. Varisinizin derecesi, tedavi şeklini belirlemede en önemli etkendir. Bunu anlamanın en basit yolu dopler çektirmektir. Varisler için hem cerrahi, hem de cerrahi olmayan tedavi yöntemleri mevcuttur. Cerrahi müdahale gerektirmeyen aşamada iseniz; basit egzersizler, bacakları yüksekte tutmak ve varis çorapları, ilk tavsiye edilenler arasında yer alır. Cerrahi müdahaleler arasında; damar çekme, ultrason eşliğinde köpük tedavisi ve günümüzde en sık kullanılan damar içi radyo frekans ve lazer ile damar kapama yöntemleri sayılabilir.