Magnezyum eksikliği için ıspanak ve bitter çikolata yiyin

Magnezyum, sağlığımız için çok önemli olan bir mineraldir. Magnezyum eksikliği, baş ağrısından depresyona kadar birçok rahatsızlığa sebep olur. Yeteri kadar magnezyum almak için beslenmenize ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri ve bitter çikolatayı ekleyin

Magnezyum; vücudumuz için oldukça sağlıklı bir mineraldir, vücuttaki 600 kimyasal reaksiyondan daha fazlasının içinde yer alır. Hücrelere, kaslara ve sinirlere fayda sağlar, kan basıncınızı düzenler, metabolizmadaki protein ve kalsiyum oranını dengeler.

Saydıklarımızın hepsinin sağlıklı bir bireyin vücudunda olması gerekir.

Pek çoğumuz vücudumuzun ihtiyacı olan bu minerali maalesef göz ardı ederiz.

Oysa ki magnezyum; kalsiyum, potasyum ve sodyumdan sonra vücutta en çok bulunan dördüncü mineraldir.

Magnezyum eksikliğinde, bireylerde birçok rahatsızlık görülebilir.

Eskiden magnezyum ihtiyacımızı yediğimiz besinlerden karşılıyorduk.

Günümüzde ise, günlük alınması gerekli magnezyumun, beslenme şeklinin değişmesinden dolayı yeteri kadar alınmadığı biliniyor. İşte magnezyum eksikliğinde görülen 10 belirti:



ISPANAK VE LAHANA TÜKETİN

Migren nedeni olabilir Unutmayın, baş ağrısı ile savaşmanın bir yolu da magnezyum bakımından zengin gıdalarla beslenmekten geçiyor.

Bunun için de ıspanak, lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelere market listenizin en üst sıralarında yer verin. Bununla birlikte, magnezyum içeren deniz ve soya ürünlerine, sarımsak ve yulaf ezmesine de mutfağınızda yer açın.

Bacak kramplarından kurtulun Vücudunuzda magnezyum eksikliği olduğunda görülen bir diğer sağlık sorunu da bacak kramplarıdır. Magnezyum, sağlıklı kas kasılmaları için önemli bir süreç olan potasyum ve kalsiyumun hücrelere taşınması görevini üstelenerek, kaslarınızı ve sinir fonksiyonunuzun düzenlenmesine yardım eder. Beslenmenizde bol miktarda magnezyum bulundurmanız bacak kramplarını önlemeye yardımcı olabilir. Fasulye, fındık, kepekli tahıllar ve yeşil yapraklı sebzeler iyi bir magnezyum kaynağıdır.



DAHA DİRENÇLİ OLURSUNUZ

Yorgunluk en önemli belirtisi Magnezyum; hücrelerinizin içindeki diğer enzimler ile takım halinde enerji üretmek için çalışarak, sizin uyanık ve daha dinç hissetmenize yardımcı olmaktadır. Yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için ıspanak tüketin. Hem magnezyum, hem de yorgunluğa karşı savaşmak için hücrelere oksijen sağlamada önemli bir rol oynayan büyük bir demir kaynağı olan bu besin sayesinde vücudunuz daha dirençli hale geliyor.

Damarları koruyor Birkaç çalışma, magnezyumun tansiyonunuzun da dahil olduğu kalp sağlığınız üzerinde çeşitli etkileri olduğunu göstermektedir. Amerikan Kalp Vakfı'nın meta analizine göre; yeterli düzeyde magnezyum almayan kişilere üç ay boyunca ortalama 368 miligram magnezyum verildiğinde, tansiyon değerlerinde düşme görülmüştür. Ayrıca magnezyum eksikliği nedeniyle kalp ritim bozuklukları görülebilir. Bunun en önemli nedeni ise magnezyumun damarları korumasıdır.



BİTTER ÇİKOLATA YİYİN

Anti-inflamatuar faydaları vardır Magnezyum eksiliği; yaşlanma, obezite ve kronik hastalıkların etkenlerinden biri olan kronik inflamasyon ile bağlantılıdır.

Magnezyum takviyeleri; yaşlı erişkinlerde, aşırı kilolu kişilerde ve prediyabeti olanlarda CRP ve diğer inflamasyon belirtileri azaltılabilir. Aynı şekilde, yağlı balık ve bitter çikolata gibi yüksek magnezyumlu yiyecekler de enflamasyonu azaltabilir.

D vitamini değeri düşebilir Magnezyum, D vitamini metabolizmasında rol alır. D vitamini metabolizmasındaki bilinen tüm enzimler magnezyuma ihtiyaç duyar. Ulusal sağlık verileri, magnezyum yüklemesinin D vitamini eksikliği riskini azaltabileceğini göstermektedir.

İnsülin direnci azalır İnsülin direnci, metabolik sendrom ve tip 2 diyabetin önde gelen nedenlerinden biridir. Magnezyum, bu süreçte çok önemli bir rol oynar ve metabolik sendromlu birçok kişide magnezyum eksikliği vardır. Bu duruma ek olarak, insülin direncine eşlik eden yüksek insülin seviyeleri, idrar yoluyla magnezyum kaybına yol açarak vücudunuzun seviyelerini daha da azaltır. Neyse ki, magnezyumdan zengin beslenerek bu durumu önleyebilirsiniz.

Depresyona neden olabilir Magnezyum, beyin fonksiyonunda ve ruh halinde kritik bir rol oynar.

Ayrıca düşük seviyelerin, artan depresyona bağlı olduğu bilinir. Bazı uzmanlar, günümüzdeki az magnezyum içeren yiyeceklerin insanlarda depresyona neden olduğunu söylüyor. Magnezyum yönünden zengin beslenme, depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Baş ağrısına neden olabilir Ulusal Sağlık Enstitütüsü'ne göre; yeterince magnezyum almamak, vücudunuzdaki sinir ileticilerin salınmasını ve kan hücrelerinin oluşturulmasını bozabilir.

Bu iki faktör, baş ağrılarına neden olabilir. Migrenden şikayet eden insanlar, şikayet etmeyenlerden daha düşük magnezyum değerlerine sahiptir.

Kabızlığa sebep olabilir Sindirim sisteminin doğru çalışabilmesi ve bağırsakların görevlerini gerçekleştirebilmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır. Magnezyum eksikliği, kabızlığa neden olabilir.



MAGNEZYUM İHTİYACIMIZI NASIL KARŞILARIZ?

Magnezyum eksikliğinde birçok hastalık ortaya çıkabilir. Bu hastalıklardan biri de, magnezyum eksikliği olan şeker hastalarının retina bölgesinde gelişen sorunlardır; çünkü magnezyumun kan şekerini düzenleyici özelliği vardır. Kuru yemişler, kuru baklagiller, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıl, yer fıstığı, peynir, tavuk, biftek, patates, portakal, domates, soğan, yoğurt, havuç, kereviz, marul, pırasa, incir, üzüm, hurma ve çavdar; magnezyum içeren besinlerin başında gelir. Yalnız şu bilgiyi bilmekte fayda var: Bir kişinin ortalama günlük magnezyum ihtiyacının sadece yüzde 50-66'sını aldığı söylemektedir. Peki neden? Amerikalılar'ın çoğunluğu, sebze, kuruyemiş, tohum ve bakliyat grupları gibi magnezyum açısından zengin besinleri yeterince tüketmemektedir. Böbrekler, idrardan atılacak magnezyum oranını sınırlandırmaktadır. Sürekli işlenmiş gıda ağırlıklı beslenmeye ek olarak, diyabet ve çölyak hastalığı gibi çeşitli sağlık durumları, kronik alkolizm ve belli ilaçların kullanımı da şiddetli magnezyum eksikliği riskinizi artırmaktadır. Besinler, sağlığınızın en iyi duruma gelmesi için birlikte çalışır ve magnezyum da dahil herhangi bir besinin yetersiz alımı, eksiklik oranına bağlı olarak semptomlara sebep olabilir.



MAGNEZYUM NASIL ALINIR?

Ulusal Sağlık Ensitütüsü'ne göre, erkekler 400-420 miligram magnezyuma ihtiyaç duyarken, yetişkin kadınlar yaklaşık günlük 310-320 miligram magnezyuma ihtiyaç duymaktadırlar. Bazı araştırmalara göre ise, bu değerler daha yüksek olmalıdır. Bu sebeple, eğer magnezyum eksikliğinden endişe duyuyorsanız, sizin için en uygun miktarı öğrenmek için doktorunuza danışınız.