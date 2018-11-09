Toplumumuzda bel fıtığı, şikayetler arasında belki de ilk sırada yer alıyor. Ağır çantalara dikkat! Vücut ağırlığınızın yüzde 10’undan fazla bir ağırlık taşımak duruşunuzda dengesizlik yaratıp omuz ve sırt kaslarınızı zorlar. Arka cebinizde ise 1 santimden kalın cüzdan taşımayın

Günümüzde popülasyonun yaklaşık yüzde 75'ini ilgilendiren yaygın bir sağlık problemi olan bel fıtığı; kişilere hem maddi, hem de manevi zararlar vermektedir. Bel fıtığı, insanların hayat kalitesini etkileyerek hayatında önemli problemlere neden olabilir. Bu problemler arasında ağrı, hareket kısıtlılığı, uyuşma gibi sorunlar yer almaktadır.



BEL FITIĞI NEDİR?

Omurlarımız arasında küçük süngerimsi yastıkçıklar yani diğer adıyla yumuşak diskler vardır. Omurlar 26 kemikten oluşur ve omurgamızı hareket ettiren yumuşak diskler kemiklerin arasındadır. Fakat bu disk yerinden çıkarsa çevresinde yer alan sinirleri tahriş ederek ağrı oluşmasına neden olabilir. Bu da bel fıtığı dediğimiz durumu ortaya çıkarır. Bel fıtığı olanların dikkat etmesi gerekenler şöyledir:

Otururken belinizin boşlukta kalmamasına dikkat edin.

Ağır kaldırmayın. Ağır bir şey kaldıracağınız zaman dizlerinizden destek alın. Ağır nesneyi vücudunuza yakın tutarak bedeninizle hareket edin.

Yerden bir şey alırken belinizi bükerek eğilmek yerine dizlerinizi bükerek çömelin.

Uzanırken sağ veya sol tarafa yatmak yerine sırt üstü yatın.

Yatağınızın çok yumuşak olmamasına dikkat edin ve yüz üstü yatmayın.

Masa başında çalışıyorsanız dik oturun ve beliniz destekli olsun.

Her yarım saatte bir ayağa kalkarak esneme hareketleri yapın.

El çantası yerine sırt çantası kullanın.

Ağır çantalara dikkat! Vücut ağırlığınızın yüzde 10'undan fazla bir ağırlık taşımak (yaklaşık 7-8 kg.) duruşunuzda bir dengesizlik yaratıp omuz ve sırt kaslarınızı zorlar. Arka cebinizde 1 santimden kalın cüzdan taşımayın.



ÇANTANIZI BOŞALTIN

Çantanızı her gün düzenleyin. İşinize yaramayacak şeyleri çantanızdan çıkarın. Çantanızı taşırken omuz değiştirin.

Günde dört saatten fazla araba kullanan kişiler iki saat kullananlara göre altı kat daha fazla bu ağrıya maruz kalabilirler. Uzun süre araba kullanacaksanız ara verip esneme hareketleri yapın.



BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bel fıtığının en yaygın belirtisi kol veya bacak ağrısı olarak karşımıza çıkar. Ağrı ayağın bir kısmında görüldüğü gibi kalça ve baldırlarda da görülebilir.

Omurgayı hareket ettirdiğinizde, öksürdüğünüzde ya da hapşırdığınızda bu ağrı kolunuza da çekilebilir.

Diğer bir belirtisi ise etkilenen sinirlerin olduğu bölümde yaşanan karıncalanmadır. Ayrıca bel fıtığı sebebiyle sinirlerin etrafındaki kaslar zayıflayabilir.

Eğer sırt ağrınız kolunuza ve bacağınıza vuruyorsa mutlaka beyin ve sinir cerrahisinden yardım almalısınız.