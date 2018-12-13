Akdeniz diyeti Parkinson hastalığı riskini yarıya indirir

Akdeniz diyetinde kullanılan zeytinyağı, kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olur. Ayrıca diyette bolca bulunan antioksidanlar, Parkinson hastalığına yakalanma riskini yarıya indirir

Günümüzde dünya topraklarının yaklaşık 10 milyon hektarında zeytin ağacı dikili. Zeytin ağacı Türkiye orijinli olmasına rağmen İspanya, her yıl ürettiği 6 milyon tondan fazla zeytinle dünyanın en büyük zeytin üreticisi durumundadır. İkincilik, yılda 3.5 milyon tonla İtalya'ya; üçüncülük ise yılda 2.5 milyon tonla Yunanistan'a ait. 1950'li yıllarda Minnesota Üniversitesi'nde görev yapan Angels Keys, Akdeniz coğrafyasında özel bir şeyler olduğunu fark etti. Yunan adaları, İtalya, Yugoslavya, Hollanda, Finlandiya, Japonya ve ABD'de yaşayan 12 milyon erkeğin beslenme alışkanlıkları ve bu ülkelerde görülen kardiyovasküler hastalıklar arasındaki korelasyonu 20 yıl boyunca inceledi. Sonuçlar, Yunan adalarında ikamet eden kişilerin yüksek miktarda yağ tüketmesine rağmen koroner kalp hastalığına yakalanmadığını ve yaşam beklentilerinin daha uzun olduğunu gösterdi. Keys, sağlığı bölgesel yeme alışkanlığıyla ilişkilendiren ilk araştırmacıydı ve 'Akdeniz diyeti' ifadesini ilk o kullandı.



YAĞSIZ BESLENMEK DEĞİLDİR!

Akdeniz bölgesinde benzer yeme alışkanlıklarına sahip 15 farklı ülke mevcut. Akdeniz diyeti denildiğinde ısrarla söylenmesi gereken bir şey varsa, o da 'zeytinyağı'dır'. Akdeniz diyetinin yağsız bir beslenme şekli olmadığını söylemekte fayda var. Bu diyet, sağlıklı yağ olarak bilinen ve oleik asitten zengin bir yağ olan zeytinyağını bolca içerir. Yapılan bazı çalışmalar, zeytinyağının kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Mesela trigliseritlerin, enflamasyona yardımcı olduğu ve kan pıhtılaşmasını önleyerek toplardamarların fonksiyonlarını iyileştirdiği gösterilmiştir. Natürel sızma zeytinyağının iyi huylu kolesterol seviyesini yükselttiği de kanıtlanmıştır. Bizler, soğuk pres yöntemiyle sıkılmış natürel sızma zeytinyağını tavsiye ediyoruz.



KEMİK ERİMESİNİ ENGELLER

Akdeniz diyetinin diğer faydaları ise şöyledir:

Bir çalışma, zeytinyağındaki bazı bileşiklerin kemik hücrelerinin proliferasyonunu ve olgunlaşmasını artırarak kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bir başka çalışmada, Akdeniz diyeti ile ilişkili diyet kalıplarının osteoporozun önlenmesine yardımcı olabileceği bulunmuştur.

Akdeniz diyeti yapan insanlar depresyona karşı daha az risk altında! 2013'te yapılan bir çalışmada, Akdeniz diyetini uygulayanların depresyona yakalanma riskinin uygulamayanlara göre daha düşük olduğu bulunmuştur.

Çalışmalar, Akdeniz diyeti uygulayanlarda; koroner kalp hastalığı, kalp krizi ve inme de dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini büyük ölçüde azaldığını göstermektedir.

Akdeniz diyetindeki yüksek seviyelerde antioksidanlar, hücrelerin oksidatif stres olarak adlandırılan zarar verici bir sürece maruz kalmasını engelleyerek, Parkinson hastalığının riskini yarıya indirir.