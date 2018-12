Narın sağlığa 7 faydası

Pek çok hastalığa karşı koruyucu etkisi olan narın şimdi tam mevsimi. Suyunu sıkıp içmek yerine tanelerini tüketmek daha sağlıklı

Nar, yüksek miktarda C vitamini içermesinin yanı sıra meyveye kırmızı rengini veren 'antosiyanin' bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Narla ilgili çalışmalar vücudunuz için çeşitli yararları olabileceğini, muhtemelen çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabildiğini göstermiştir. 2013 yılında yapılan bir çalışmada, hipertansiyonlu hastalarda iki hafta boyunca her gün 150 ml. nar suyunun tüketilmesinin etkisi değerlendirildi ve çalışma sonucunda kan basıncını düşürdüğü bulundu. 2005'te yapılan bir başka çalışmada, nar suyu içilmesinin, koroner kalp hastalığı olan hastalarda kalbe giden kan akışını iyileştirebileceği de bulunmuştur. Her fırsatta söylediğim gibi, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüketmek daha sağlıklıdır. Özellikle narın suyunu sıkıp içmek yerine bir büyük narın yarısını tüketebilirsiniz.



İŞTE FAYDALARI...



PROSTAT İLERLEMİYOR

Amerikan Üroloji Derneği'nin 2009 yılındaki yıllık toplantısında sunulan bir çalışmaya göre, nar suyu içmenin prostat kanserinin ilerlemesini yavaşlatabildiği ortaya çıktı.



ANNE OLMA ŞANSINI ARTIRIR

Narın içeriğinde bulunan bol miktarda C vitamini, progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesini kolaylaştırır. Böylece rahmin en iç tabakası olan endometriumun döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı olur.



TANSIYONU DÜŞÜRÜR

Düzenli olarak tüketilen nar suyunun, iki hafta kadar kısa bir sürede kan basıncı düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir.



EKLEM AĞRILARINDA ETKILI

Düzenli tüketilen narın eklem ağrılarını azaltıcı etkisi vardır. Narın içeriğinde bulunan bileşiklerin anti-enflamatuar etkileri olduğu göz önüne alındığında, bunların artrit tedavisine yardımcı olabileceği görülmektedir.



KALBE İYİ GELİYOR

Nardaki asidik yağ asidi olan punkik asit, kalp hastalığından korunmaya yardımcı olabilir. Yüksek trigliserit düzeyine sahip 51 kişiyle yapılan dört haftalık bir çalışma, günde 800 mg. nar çekirdeği yağının trigliseritleri önemli ölçüde düşürdüğünü göstermiştir. Bir başka çalışmada, tip 2 diyabetli ve yüksek kolesterollü insanlarda nar suyunun etkilerine bakılmış ve LDL (kötü) kolesterolde önemli azalmalar kaydedilmiştir.



GRIPTEN KORUNMAK İÇIN

Şifa kaynağı nar, gribe neden olan virüsleri, içerdiği antioksidanlar sayesinde zararsız hale getirir. Öyle ki, narın antioksidan etkisi, yeşil çaydan bile üç kat daha fazladır.



HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Çalışmalar, düzenli nar tüketen kişilerin hafıza ile ilgili testlerde daha başarılı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bazı çalışmalarda, narın yaşlı yetişkinlerde ve ameliyat sonrası dönemde hafızayı geliştirebileceğini göstermektedir. Ayrıca, farelerde yapılan çalışmalar narın Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabileceğini göstermiştir.