Tedavi için internete değil doktora başvurun

Hasta olduğunuzda internetteki bilgilere ve forum sitelerine başvurmanız, sizi hataya sürükleyebilir. Kişisel tecrübelerin paylaşıldığı, ilaç tavsiyesi bile yapılan sitelere değil, doktorunuza güvenmelisiniz

Havaların soğuması ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre de artıyor.

Bu da özellikle hamilelerde grip ve nezle vakalarının görülmesine neden olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler… Anne adayları kendilerini uzun zamandır hazırlıyor olsalar bile hamile olduklarını öğrendikleri andan itibaren her şey değişmeye başlar.

Zor ve zaman zaman yıpratıcı geçen bu süreçte doktorlarıyla devamlı temas halinde olmak, anne adayını rahatlatacak en önemli adımlardan biridir. Günümüzde sonsuz bir bilgi arşivi olma özelliği taşıyan internetin varlığı ve kullanım sıklığı, doğru kaynakların incelenmesiyle bulunmaz bir nimet halini alırken, bilgi kirliliğinin yoğunluğu sebebiyle geri dönüşümü zor hatalar yapmaya da sebep olabiliyor.



FORUMDA TECRÜBELER PAYLAŞILIYOR

Sadece hamilelik döneminde değil, tüm hastalıkların teşhis ve tedavi sürecinde meraklı hastaların incelediği forum siteleri, kişisel tecrübelerin paylaşılması sebebiyle hastaları yanlış davranışlara itebiliyor.

Tamamen kişisel tecrübeler doğrultusunda ilaç tavsiyesi dahi yapılan bu ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak, en sağlıklı tercih olacaktır. Özellikle hamilelik gibi tamamen bireysel bir doğrultuda ilerleyen bu dönemde en doğru bilgi kaynağı, sizi takip eden doktorunuz olmalıdır.



ANTIBİYOTİK YOK!

Nezle; virüsler tarafından oluşturulan hafif seyirli, üst solunum yolları belirtileriyle seyreden ve dünyada en fazla görülen hastalıktır. Virüslerle karşılaştıktan 24-72 saat kadar sonra boğaz ağrısı, boğazda kuruluk ve kaşıntı hissinin ardından hızla burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürük ve halsizlik meydana gelir. En sık görülen komplikasyon, orta kulak iltihabı ve sinüzittir. Tedavide antibiyotiklerin yararı olmadığı gibi, yararlı bakterileri baskılayarak zararlı bile olabilir.



GRİP, EŞYALARDAN BULAŞABİLİR

Grip; influenza virüsün sebep olduğu, üst ve alt solunum yollarını tutan son derece bulaşıcı bir enfeksiyondur. Hasta kişilerin öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında dışarı saçtıkları küçük damlacıklar yoluyla; ayrıca virüs bulaşmış ellerle temas etmek, öpüşmek, hasta veya taşıyıcı kişinin tuttuğu telefon ahizesi, kapı kolu ve havlu gibi eşyalar da hastalığı bulaştırabilir.



ANNE ADAYLARI DIKKATLI OLMALI!

Gebeler, değişen fizyolojik koşulları nedeniyle bir hastalığı veya gribi daha ağır geçirebilirlir. Anne adaylarının gribe yakalanmaması için:

Grip mevsiminde mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmaması,

Kişilerle öpüşme veya tokalaşma gibi yakın temastan kaçınması gerekir.

Grip salgını uyarısı olduğunda evden dışarı çıkmaması virüsle karşılaşma riskini etkili bir şekilde azaltır.

Şiddetli belirtiler olması durumunda belirtileri gidermeye yönelik çeşitli ilaçlar, gebeler de dahil olmak üzere doktor önerisiyle kullanılabilir.

Sadece hamilelerde değil grip geçiren tüm kişilerde istirahat şarttır. Sağlıklı beslenme ve sıvı alımına dikkat edilmesi önemlidir.



DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

Ateş 38.5 derecenin üzerine çıkarsa ve birkaç gün içinde düşmezse

Soluk alıp vermede güçlük varsa

Göğüs ağrısı ortaya çıkarsa

Şiddetli kulak ağrısı, kulaktan akıntı ve kanama olursa

Döküntü ve kızarıklık ortaya çıkarsa

Ense sertliği ortaya çıkarsa

Birkaç gün içinde düzelememe ve ciddi derecede hastalık durumu varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.