Hareketli yaşam iyileşmenizi hızlandırır

By-pass ameliyatı sonrasında hayatınızı kısıtlamayın. Tam aksine daha hareketli bir yaşam sürün. Bir de sigaradan uzak durup sağlıklı beslenin

Günümüz yaşam şartlarında kalp hastalıklarından korunmak oldukça zorlaştı... Obezite, hareketsiz yaşam tarzı, sigara, alkol, yüksek tansiyon, kolesterol, sağlıksız beslenme ve stres; kalp hastalığı riskini artıran faktörler arasında. Hatta öyle ki, bu saydığım risk faktörlerine sahip olmayan bir kişi bile her an koroner kalp hastası olabilir. By-pass, kelime anlamı olarak 'köprüleme' olarak açıklanır. By-pass ameliyatı ise, vücudumuzda yer alan atardamarların tıkanması durumunda uygulanan cerrahi tedavi yöntemidir. Açık kalp ameliyatı olarak da adlandırılan bu operasyon sırasında hastanın göğüs bölgesi kesilir ve kalbe, arterlere ya da kalp kapakçığına müdahale edilir. Yine bu cerrahi müdahale yöntemi ile koroner arterlerde meydana gelen daralmanın ilerisine, hastanın vücudunun bir başka yerinden alınan damarlar ile damar köprüleri oluşturulur. Tıkanan kalp damarlarının yerine yeni damarlar takılması ile gerçekleştirilen koroner bypass ameliyatı, kurallarına uygun bir şekilde uygulanırsa hastanın yaşam kalitesini artıran cerrahi bir yöntemdir.



AMELİYAT KİMLERE UYGULANIR?

Kalbe ihtiyacı olan kanı, koroner arter adı verilen atardamarlar getirmektedir. Ancak bazen bu damarlar içinde daralma ya da tıkanmalar meydana gelebilir. Bunun sonucunda ise kalp yeterince beslenemez ve görevlerini yerine getirmesi güç hale gelir. Koroner arter damarlarında tıkanma ya da daralma meydana gelen hastalar göğüs sıkışması şikayeti yaşarlar. Bu damar hastalığı sonucunda kişilerin kalp krizi geçirme riski de bulunmaktadır. Hastanın şikayetlerini ortadan kaldırmak için koroner by-pass ameliyatı uygulanması kararı alınabilir. Bunların yanında genel olarak bir hasta için açık kalp ameliyatı kararının alınma nedenleri şöyledir:

Koroner damarların balon-stent gibi ameliyatız yöntemler ile açılamadığı durumlarda,

Bir ya da birden fazla damarın, daha önce ameliyatsız yöntemler ile açılmasına rağmen yeniden tıkanması durumunda,

Kalp kapak operasyonu gerektiğinde ve birden fazla koroner arterin hastalığında. Cerrahi operasyon geçiren hastaların daha önceki yaşam tarzlarını büyük ölçüde değiştirmeleri gerekmektedir. Özellikle yeme içme, ilaç kullanımı, spor aktiviteleri ve günlük yaşam konusunda mutlaka doktor tavsiyelerine uyulmalıdır.



DİYETİSYEN EŞLİĞİNDE BİR BESLENME PLANI UYGULAYIN

1 Her fırsatta söylediğim gibi, hayatınıza hareketi dahil edin. Ameliyattan önce de aktif olunması oldukça önemlidir. Fiziksel olarak aktif olmak, iyileşmenizi hızlandırır.

2 Sigarayı mutlaka bırakın. Ameliyattan önce ve sonra sigara içilmesi, pnömoni veya diğer komplikasyonların gelişme olasılığını artırır.

3 Diyetisyen eşliğinde düzenli bir diyet programı uygulayın. Sağlıklı bir diyet, iyileşmenize yardımcı olacaktır.

4 Her yıl düzenli olarak efor testi yaptırın. Böylece olası risklere karşı öncesinden önlem alabilirsiniz.

5 Bazı insanlar by-pass ameliyatından sonra depresyona girer. Olumlu bir tutum ve pozitif düşünme, hızlı bir şekilde iyileşmenizi sağlayabilir.