Kadınlarda KOAH hastalığı daha fazla görülüyor

Sigara dumanının zehirli etkilerine karşı kadınların erkeklerden daha savunmasız olduğu ortaya çıktı. Kronik akciğer hastalığına karşı sigaradan uzak durun

Her yıl Kasım ayının üçüncü çarşamba günü, çeşitli etkinliklerle Dünya KOAH Günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün amacı, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda insanları bilgilendirmek, toplumdaki farkındalığı artırmak ve hastalığa dikkat çekerek hastalığı erken dönemde tespit edip ilerlemesini önlemektir. KOAH, sinsice ilerleyen kronik inflamatuvar bir akciğer hastalığıdır. Semptomlar arasında nefes alma zorluğu, öksürük, mukus (balgam) üretimi ve hırıltı bulunur. Bu hastalık genellikle sigara bağımlılığı nedeniyle oluşmaktadır. KOAH hastalığı olan kişilerin; kalp hastalığı, akciğer kanseri gibi hastalıklara yakalanma riski, hastalık taşımayan insanlara göre daha fazladır.



DAHA SAVUNMASIZ OLUYORLAR

KOAH, bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucunda akciğerlere alınan temiz havanın yeterince emilememesi ve dokulara yeterli miktarda oksijenin ulaşmaması sonucunda; nefes darlığı, solunum güçlüğü ve öksürük gibi şikayetleri beraberinde getiren ilerleyici ve kronik bir rahatsızlıktır. Bir hastaya KOAH teşhisi ancak fiziksel muayene, test sonuçlarına ve ortaya çıkan semptomlara göre konur. Astım, kronik bronşit ve amfizemi kapsayan KOAH semptomları arasında yorgunluk, nefes darlığı, özellikle sabahları ortaya çıkan kronik öksürük ve balgam çıkarma, hırıltılı solunum, göğüs sıkışması, öksürük esnasında aşırı balgam tükürme, ayak veya bacaklarda şişme ve hatta dudak ve tırnaklarda mavi ton görülebilir. Sigara içmek dışında; zararlı gazların solunması, kimyasallara ve toza maruz kalma ve hava kirliliği, hastalığın nedenleri arasında yer alır. KOAH daha çok bir erkek hastalığı olarak bilinse de, 2014 yılındaki çalışmalarda, Harvard Kadın Sağlığı İzleme Örgütü'ne göre; kadınlarda bu kronik akciğer rahatsızlığı daha fazla görülüyor. Öyle ki, KOAH'tan ölüm oranı kadınlarda erkeklerin yaklaşık yarısından fazlasını oluşturuyor. Yapılan araştırmalarda, kadın akciğerinin sigara dumanın zehirli etkilerine karşı erkeklerinkine oranla daha savunmasız olabildiği ortaya çıkmış.



SİGARAYI BIRAKARAK KOAH'TAN KORUNUN

KOAH tedavisinin iki ana amacı vardır. Birincisi hastalığın bulgularını düzeltmek ya da azaltmak, ikincisi ise hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Günümüzde KOAH'ı ortadan kaldıracak, tamamen düzeltecek bir tedavi seçeneği yoktur. Ancak sigaradan uzak durmak bu hastalığı çok büyük ölçüde önler. Alkol ve sigarayı bırakın çünkü hem erkekler, hem de kadınlar için en önemli risk faktörüdür. KOAH tedavisinin temelinde her türlü tütün mamulünün hayatınızdan çıkartılması yer alıyor. Sigarayı bırakmayan hastalarda tedavi sırasında verilen ilaçların da yeterli derecede faydası olmamaktadır. Sigara kullanımına devam edilmesi ile birlikte kişinin yaşam kalitesi de azalır.