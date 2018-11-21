Evcil hayvan beslemek stresi azaltır

Stresten korunmak için tarçın ve lavantadan faydalanabilirsiniz. Ayrıca yapılan araştırmalara göre, evcil hayvan beslemek stresi azaltıyor

Sürekli değişen yaşam şartlarında stresten uzak olmak neredeyse imkansız. Ancak stresin, sayısız hastalığın nedenleri arasında bulunduğunu unutmamak gerekir. İşte yetişkinler için diğer stressiz yaşam önerileri... Özellikle yoğun bir iş temposuna sahipseniz, çeşitli hastalıklar açısından risk altında olabilirsiniz. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı beslenmek ve mümkün olduğunca stresten uzak durmak gerekiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre stresten uzak yaşayan insanlar daha geç yaşlanıyor.



EMEKLİLİK STRESİ ETKİLER

Ruhsal sıkıntı ve stres, arter damarların daralmasına neden olabilir. Kalp hastalıkları olan insanlarda stres, kalp kaslarını zayıflatır. Yapılan bir araştırmaya göre, bu problem kadınları daha farklı yönde etkileyebilir. Araştırmada, ortalama 63 yaşlarında olan 678 yetişkinden konuşma yapmaları istendi ve bu sırada kan basıncı, kalp ritmi ve parmaklarındaki arterlerin daralması ölçüldü. Kadınlarda ruhsal stres, arterlerin daralmasıyla sonuçlandı. Bu, kalbin kan pompalaması için daha fazla güç sarf etmesine neden oluyor. Bundan farklı olarak erkeklerde görülen ruhsal stresin nedeni ise kan basıncının ve kalp ritminin artmasıdır. Yetişkinlerde görülen stres, özellikle yaşlılarda birçok soruna sebep olabilir. Stresi; kronik rahatsızlık, sevdiğiniz birinin yaşamını yitirmesi, anne ve baba olmak, gelir değişikliği, emeklilik ya da aile ve arkadaşlardan uzaklaşmak gibi birçok nedenden dolayı yaşayabilirsiniz. Stressiz bir yaşam için yapabileceğiniz birçok öneri bulunuyor. Stres, herkesin yaşadığı deneyimlere göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin; uykusuzluk, yetişkinlerde önemli bir stres kaynağıdır. Kimileri sakinleşmek için kahve içmeyi tercih edebilir. Ancak araştırmalara göre; ölçülü de olsa kafein tüketmek, anksiyeteye neden olabilir. Kafein, beyni harekete geçirerek bağımlılık yapar. Kafeine bağımlı hale gelen kişiler, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler yaşayabilir.



TARÇIN VE LAVANTADAN FAYDALANIN

BIRKAÇ basit öneri ve strateji ile kötü giden gününüzü normale çevirebilirsiniz. İşte stresi azaltmanın yolları olabileceğine inandığım önerilerim…

Araştırmalara göre; köpek, kedi veya başka bir evcil hayvan sahibi olmanın stresi azalttığı kanıtlanmıştır.

Cleveland Clinic'te yapılan araştırmalara göre; tarçın, kan şekerini düzenliyor ve rahatlatıyor. Yine aynı araştırma; tarçının, kalp hastalıklarını önlemede, LDL (kötü kolesterol) ve trigliserid seviyelerini düzenlemede son derece etkili bir silah olduğunu gösterdi. Tarçını çubuk olarak demliğinize katabilir ya da toz olarak tatlılarınızda kullanabilirsiniz.

Ağlamak, sakinleşmenin en kolay yoludur. Gözyaşlarınızı tutmaktan vazgeçin. Ağladığınızda salgılanan hormonlar, sakinleşmenize yardımcı olur. Ağlamak kadar gülmek de önemli.

Yapılan araştırmalara göre; çiçek kokusu, vücut gerginliğinin atılmasına yardımcı oluyor. Özellikle lavanta, lila ve hanımeli, mutluluk hormonlarını uyarıyor.