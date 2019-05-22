Ceviz tüketerek tansiyonunuzu dengeleyin

Ceviz; hem kalp, hem de beyin sağlığı açısından faydalı bir kuruyemiştir. Tansiyonun düşmesine yardımcı olurken atardamarları korur

Gün içerisinde birçok ana ve ara öğün tüketmekteyiz.

Bazen fazla stresli olduğumuzda yediğimiz fazladan öğünler, bazen sinirli olduğumuzda içtiğimiz sakinleştirici çaylar, bazen de üzüntümüze iyi gelen tatlı kaçamakları… Bu durumda ruh halimiz ve beslenmemiz arasında bir bağ olduğunu söyleyebiliriz.

Gün boyu tükettiğimiz besinlerin bir kısmı ruh halimiz ve beyin sağlığımızı iyi etkilerken, bir kısmı da kötü etkileyebiliyor. Tükettiğimiz birçok meyve ve sebze, tam tahıllı gıdalar ve baklagiller bilişsel kaybı engellemektedir.

Bununla beraber protein beynimiz için son derece önemli bir faktör. Proteinleri bitkisel kaynaklardan ve balıklardan almaya dikkat etmeliyiz.



MEYVE HAFIZAYA FAYDALI

Beynimizi besleyen ve stresten koruyan şeylerin başında vitaminler, mineraller ve kaliteli yiyecekler gelir. Vücudumuz birbiriyle bağlantılı bir sistemdir. Kalp ve kan damarlarımızı koruyan yiyecekler beyin sağlığı için tükettiğimiz yiyecekler ile benzerlik göstermektedir.

Beyni güçlendirmek için 5 altın yiyecek ise şöyledir:

Sağlık dostu yeşil yapraklı sebzeler: Lahana, ıspanak ve brokoli gibi yapraklı yeşillikler, K vitamini, lutein, folat ve beta karoten açısından zengin sebzeler beyin sağlığı açısından zengindir.

Balık: Haftada iki kez balık tüketilmelidir.

Balık seçiminde civa bakımından düşük balıklar tercih edilmeli.

Hafıza deposu meyveler: Parlak renk tonları veren doğal bitki pigmentleri olan flavonoidler hafızayı geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Çilek, yaban mersini, kara üzüm iyi birer alternatif…

Güne çay ve kahveyle başlayın: Özellikle sabah saatlerinde tüketeceğimiz kafein kısa süreli bir konsantrasyon artışı hatta daha fazlasını sağlayabilir.

Mucizevi kuruyemiş ceviz: Kuruyemişler protein ve sağlıklı yağ bakımından oldukça zengin yiyeceklerdir. Ceviz tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Ayrıca atardamarları koruyan omega-3 yağ asidi cinsinden yüksektir. Bu hem kalp sağlığı hem de beyin sağlığı açısından iyi bir durumdur.



AKDENİZ DİYETİNİ BENİMSEYİN

YEMEK yemek depresyonla doğru orantılıdır. Araştırmalara göre, stres yemek yemekle doğrulanmıştır. Diyet yapan insanların daha stresli olması da bununla ilgilidir. Bunun sebebi kontrolsüz diyet esnasında vücudumuz için gerekli besinlerin vücudumuza alınmamasıdır. D vitamini vücudumuz için en önemli vitaminlerden biridir. D vitamini bakımından zengin besinler yiyen kadınların, diyetlerinde daha az D vitamini alan kadınlardan daha düşük bir depresyon riski vardır. Hem diyet yapıp, hem de vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri almamız için Akdeniz diyeti yapabilirsiniz. Akdeniz diyeti yapanların depresyon oranı diğer diyet yapan insanlara göre daha düşüktür. Akdeniz diyeti meyveler, sebzeler, zeytinyağı, tam tahıllar, tavuk ve balık gibi yağsız, protein bakımından zengin, kırmızı et ve sağlıksız yağ bakımı oranındansa düşüktür.