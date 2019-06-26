Kahve sağlığa faydalı ama dişleri sarartabilir

Sağlıklı bir içecek olan kahve, dişlerde sararmaya neden olabilir. Ancak bu etkiyi fazla miktarda tüketilen kahve yapar, günde içilen bir-iki fincan kahve zarar vermez

Ağız sağlığınıza ekstra özen gösterip dişlerinizi her gün düzenli olarak fırçaladığınız halde dişlerinizin sarı göründüğünü mü fark ettiniz? Bu durumun nedeni, ağız sağlığınızla ilgili doğru bildiğiniz ama aslında yanlış olan alışkanlıklarınız olabilir… Dişlerdeki renk değişikliği yani diş sararması, dişlerin beyazımsı parlaklığını kaybetmesi ve koyu sarı renge dönüşmesidir. Diş minesinin dış katmanı zamanla zayıflamaya ve saydamlaşmaya başlar. Böylece diş minesinin altında bulunan ve koyu sarı ile kahverengi arasında bir rengi olan dentini gösterir. Dişlerimizi koruyan kaplama, zamanla doğal olarak zayıflar. Bazı insanlarda bu kaplama diğerlerinden daha çabuk zayıflar ve dişleri beyazımsı ışıltılarını kaybetmeye başlar.



GARGARAYI FAZLA KULLANMAYIN

Kuru bir ağız, diş sağlığınız için istenmeyen durumlardan biridir. Ağız gargarası fazla kullanıldığında, asidik olduğu için diş minesini yok edebilir. Nefesinizi tazelemek için ağız gargaraları kullanıyorsanız, dişlerinizi daha sık fırçalama ve düzenli diş ipi kullanımı gibi diğer seçenekleri tercih etmenizi öneririm.



ASİTLİ YİYECEK VE İÇECEKLERE DİKKAT!

Meyve suları, gazlı içecekler, bazı sporcu içecekleri ve domates, ananas, narenciye gibi asitli meyve ve sebzeler, tıpkı ağız gargarası gibi diş minenize zarar verebilir. Bu gıdaları yedikten veya içtikten sonra biraz su içmeniz, vereceği zararı önleyecektir. Özellikle siyah çay içtikten sonra lekelenmeyi önlemek adına daha fazla su için. Her fırsatta kahvenin sağlığınıza olan faydalarını paylaşıyorum. Bu kadar sağlıklı olan kahvenin maalesef olumsuz bir özelliği var; dişleri bir miktar sarartması… Dişlerimizi koruyan kaplama olan emaye gözenekli olduğu için, düzenli olarak fırçalanmadığı zaman üzerinde oluşan lekeler yerleşebilir ve sararmaya neden olabilir. Bu durum moralinizi hemen bozmasın, bahsettiğim sararmaya neden olması için fazla miktarda kahve tüketmeniz gerekiyor. Yani günlük içilen bir ya da iki fincan kahvenin dişlerinize zararı olmayacaktır.



SİGARA AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLUYOR

SIGARA içen kişilerin ağızları kötü kokar. Sigarada bulunan nikotin, aynı zamanda diş yüzeyinde sarımsı ve kahverengimsi bir renk bırakır. Yapılan çalışmalara göre sigara, diş eti hastalığı, diş çürümesi ve ağız kuruluğu gibi diğer ağız sağlığı sorunlarının bir kısmıyla da ilişkilendirilmiştir.



DÜZENLİ DİŞ İPİ KULLANIN

Araştırmalara göre düzenli diş ipi kullanımı, çürümeleri ve erken diş kayıplarını önler. Diş ipi kullanılmaması, emayede plak birikmesine neden olabilir. Bu durum da, koruyucu tabakayı inceltip dişlerinizin sarıya dönüşmesine neden olur.