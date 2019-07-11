Renk körlüğü erkeklerde daha sık görülüyor

Kırmızı ve yeşil renklerden sorumlu hücre X kromozomunda bulunur. Erkeklerin mutasyona uğramış bir X kromozomu olduğu için renk körü olmaları daha muhtemeldir

Kadınlara göre erkeklerde daha sık görülen renk körlüğü, kalıtsal bir durumdur ve gün içerisinde çeşitli zorluklara yol açabilir. Renk körlüğü bir körlük değildir. Renkleri ayırt edememe durumdur, yani renk görme eksikliğidir. Kırmızı-yeşil tonlarını ayırt edememe durumu en yaygın renk körlüğüdür.

Renk körü olmayı, çoğu insan renkleri genellikle gri tonda görmek olarak bilir. Ama bu bilgi yanlıştır. Renk körlüğü çoğu zaman normal renklerin dışında görülen renk tonunun biraz daha soluk görülmesi durumudur. Bu durum ise renk tonlarının karıştırılmasına sebep olur. Sağlıklı bir insan gözü; mavi, yeşil ve kırmızıyı kolay bir şekilde ayırt edebilir. Renk körü bireyler ise bu üç rengi birbirinden ayırt edemez.



KESİN BİR TEDAVİSİ YOKTUR

Renk körlüğü, erkeklerde daha yaygın görülür. Çünkü kırmızı ve yeşil renklerinden sorumlu olan fotoresepör hücre, X kromozomunda bulunur. Erkeklerde kromozomlar XY, kadınlarda XX şeklindedir. Erkeklerin mutasyona uğramış sadece bir X kromozomu olduğu için renk körlüğü olmaları daha muhtemeldir. Kadınlarda bu kromozomun iki kopyası vardır. Bu durumda mutasyona uğramamış bir X hücresine sahip olabilirler.

Kalıtsal olarak görülen renk körlüğünün tedavisi yoktur. Doğuştan renk körü olanlar, renk körü olduklarının farkında bile değillerdir. Doğuştan görülen renk körlükleri zararsızdır ve sadece doktor muayenesiyle ortaya çıkar. Renk körlüğünün kesin bir tedavisi yoktur ancak ilerlenmesi önlenebilir.



RENKLERİ AYIRT ETMEK İÇİN LENS

Renkleri ayırt etmek için kesin çözüm yoktur ancak çeşitli gözlükler ve lensler yardımıyla renk algısı artırılabilir. Renkli cam gözlükler sayesinde ışığı filtreleyebilir ve parlak renk yelpazesiyle daha canlı renkler görebilirsiniz.



RENKLERİ SİZ BELİRLEYİN!

Renkleri ayırt edebilmek için kendinize yardım edin ve etrafınızdaki varlığını bildiğiniz renkleri öğrenin. Trafik lambasında üstte kırmızı, altta yeşil olması gibi... Kıyafetlerinizi çevrenizden yardım alarak düzenleyin ve hangi renk kıyafetinizin nerede durduğunu öğrenin!



NEDEN RENK KÖRÜSÜNÜZ?

Renk körlüğü şu durumlarda ortaya çıkar:

Parkinson hastalarında: Parkinson, nörolojik bir hastalıktır. Retina görme işleminin gerçekleştiği yerdir ve Parkinson hastalarında ışığa duyarlı sinir hücreleri zarar görebilir.

Yaşlanma süreci: Çoğu insanın yaşlanırken gözlerinde sorunlar oluşur. Yani retina hücrelerine zarar gelir ve zarar görmüş retina renkleri ayırt etmemeye yol açar.

Komple görülen renk körlüğü nadirdir. Yeşil-kırmızı ya da mavi-sarı en yaygın görülen renk körlükleridir. Mavi-sarı renk körlüğünden erkek ve kadınlar eşit derece de etkilenir.