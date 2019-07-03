Güneş ışınlarına karşı benlerinizi takip edin

Güneş ışınlarının etkisiyle sonradan çıkan benler, cilt kanserini tetikler. Bu yüzden güneşe kontrollü çıkmak, şapka ve güneş koruyucu kullanmaya özen göstermek gerekiyor

Kahverengi, ten rengi, kırmızı derken vücudun farklı yerlerinde büyük, küçük, kabarık veya leke şeklinde birçok ben bulunur. Doğumla beraber olan benlerin dışında sonradan da benlerin çıktığını gözlemlediniz mi? Benler hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Deriye rengini veren melanosit adındaki hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu, farklı renklerde, deri hizasında veya kabarık oluşumlara ben denir. Benlerin boyutu ya da miktarı zamanla değişir. Hamilelik ile ergenlik döneminde ve yaş ilerledikçe yeni benler çıkabilir, boyut değiştirebilir veya tamamen kaybolabilir. Genellikle benler genç yaşlarda çoğalır, hamileyken var olan benlerde koyulaşma görülür, yaş ilerledikçe benler zaman içerisinde kaybolabilir.



ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Benler, halk arasında zararsız olarak bilinirler. Ama bunun aksine bazı durumlarda kanserli hale gelip kötü huylu ölümcül tümörlere yol açma olasılıkları vardır. Bu yüzden benler hafife alınmamalı ve dermatologlar tarafından düzenli olarak muayene edilmelidir. Küçük benlerde ani olarak büyümeler yaşanması, düzensiz bir yayılma gerçekleşmesi, gün geçtikçe koyulaşıp iltihaplı bir hal almaya başlaması, kaşıntı ve kanama gibi belirtilerin başlaması halinde mutlaka dermatoloğa başvurulmalıdır. Güneş ışınları, benler üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Vücudumuzdaki benler üzerinde etki yaratmakla birlikte, yeni benlerin oluşumuna da yol açar. Güneşin tepede olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı, çıkarken de şapka ve güneş koruyucusu kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının etkisiyle sonradan çıkan benler cilt kanserini tetikler. Bu yüzden güneşe kontrollü çıkmak, sağlık açısından önem taşır.



KAŞINTI ÖNEMSENMELİ

Benlerin kahverengi, kırmızı ya da ten rengi olmak üzere türleri vardır. Boyutları her insana göre değişiklik gösterir. Kimi benler leke şeklindeyken, kimisi kabarık bir görüntüye sahiptir. 20 yaşından sonra çıkan ve özellikle yanma, kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler gösteren benlerde dermatolog muayenesi gereklidir.



DÜZENLİ KONTROL TEŞHİS İÇİN ŞART

VÜCUDU kontrol altında tutmak ve değişiklikleri fark etmek, durumun ciddi sorunlara gitmeden önce önünü kesmeye yardımcı olur. Bu durum sadece sonradan çıkan benler için geçerli değildir. Benler başlarda zararsızken, sonradan tehlikeli bir duruma gelebilirler. Yani benler kontrol altında tutulmalı, düzenli olarak doktor gözetiminde olmalıdır. Benlerde kanserli bir oluşumun önüne geçilemez. Ancak güneşten mümkün olduğunca sakınmak ve düzenli doktor kontrolü, sonuçların kötüye gitmemesine yardımcı olur.