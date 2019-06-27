Antioksidan etkisi için olgun karpuz seçin

Karpuz; güçlü antioksidanlar ve vitaminler içerir. Kirazda ise kanserle savaşan antosiyanin bulunur. Bu maddelerden en yüksek faydayı almak için karpuzun olgununu, kirazın ise bordosunu tüketmelisiniz

Yazın sıcak günlerinde hem içinizi ferahlatmak, hem de tatlı isteğinizi gidermenin en sağlıklı yolu yaz meyvelerini beslenmenize eklemekte saklı. Yaz meyveleri; su ve lif kaynağı olmasının yanı sıra, vitamin ve mineral deposudur.



KARPUZ:

Karpuz, sadece su ve şekerden oluşan bir besin değil, yüksek düzeyde vitamin, mineral ve antioksidan içeren sağlığa oldukça faydalı bir meyvedir. Birçok çalışma karpuz tüketmenin, obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskini azalttığını göstermiştir. Karpuz; A, B6 ve C vitaminleri, bol miktarda likopen, antioksidan ve amino asit içeren oldukça sağlıklı bir meyvedir. Yağ ve sodyum içermediği gibi bir bardak başına sadece 40 kaloriye sahiptir. Karpuz aynı zamanda göz, cilt, kalp ve prostat bezinin sağlığını artıran likopenle dolu bir besindir. Domates, karpuz, kayısı gibi kırmızı ve turuncu renkteki besinlerin içinde bulunan likopen kuvvetli bir antioksidandır. Likopen alımınızı en üst seviyeye çıkarmak için seçtiğiniz karpuzun tamamen olgunlaşmış olmasına dikkat edin.



KİRAZ:

Kırmızılığını içinde bulunan pigmentlerden alan kiraz, vücutta serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan olma özelliği taşıyor.

Ayrıca kiraz, kanserli hücrelerin kontrolden çıkmasına engel olan antosiyanin bileşenine sahip. Dolayısıyla kiraz alırken kırmızının daha da koyusuna yani bordo rengine dönük kirazlara yönelin. Çünkü bu kirazlar çok fazla miktarda antosiyanin içeriyor.

Uyuyamıyorsanız bir kase kiraz yemeyi deneyin. Kiraz içerisinde bulunan melatonin hormonu, uyku düzeni oluşturmanıza katkı sağlar. Tam fayda elde etmek için kirazı uyku saatinizde tüketmenizde fayda var. Yapılan araştırmalar, iki çorba kaşığı kiraz suyunun, bir melatonin ilacı kadar etkili olduğunu gösteriyor.



ÇİLEK:

Çilek, kalp hastalığını azaltabilen lif ve C vitamini bakımından zengin bir besin maddesidir. Ayrıca, kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olduğu gösterilen güçlü bir potasyum kaynağıdır.

Kalbinizi korumanın en lezzetli yolu çilek tüketmektir. Haftada en az üç tabak çilek yemek, kalp krizi riskinizi yüzde 32 azaltır. Hastalıklara karşı vücudun direncini artıran, kansere karşı koruma sağlayan antioksidanlar çilekte bol miktarda bulunur.



İNCIR:

İncir, saçlarımızı ve kafa derimizi oluşturan kolajen oluşumuna katkıda bulunan yüksek miktarda kalsiyum içerir. Kalsiyum, kemik gelişimi ve güçlenmesi açısından son derece önemli bir rol oynar. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kalsiyum oranı; yaşa, cinsiyete ve duruma göre değişiklik gösterir. Özellikle hamilelik, emzirme ve ergenlik dönemlerinde normalden daha fazla kalsiyuma ihtiyaç duyarız. Günlük kalsiyum ihtiyacı, ergen ve yetişkinlerde 1000-1500 mg., hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlarda en az 1500 mg. olarak belirtilebilir.