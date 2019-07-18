Diyetinizi balla tatlandırın

Sağlık alanında adeta doğal bir ilaç olan bal; uyku bozuklukları, öksürük, astıma karşı ve yara-yanık tedavisinde yıllardır kullanılıyor. Ancak balın da tatlı olduğu unutulmamalı ve dikkatli kullanılmalı

Şekerin yerine kullanılması önerilen bal, birçok yararlı durumu da beraberinde getiriyor. Bal, arılar tarafından yapılan tatlı bir sıvıdır ve birçok bilinmeyen gizli gerçeği içinde barındırır. Antibakteriyel etkiye sahip olan balın yara iyileştirici bir özelliği de vardır. Bununla beraber eski yıllardan beri tıpta kullanılmaktadır. Yemek yaparken sağlıklı besinleri seçenler, yemeklerde şeker yerine balı tüketerek daha sağlıklı bir seçenek sunabilirler. Balların türü, toplandığı çiçeğe göre değişim gösterir.

Bal, uzun yıllardır sağlık alanında kullanılır. Yara ve yanık tedavisinde balı kullanan insanların olumlu sonuçlar aldığı gözlemlenmiştir.



ÖKSÜRÜK İLACİ GİBİ

Araştırmalara göre bal, ishalin şiddetini azaltırken süresini de kısaltmaktadır. Bal, ishal yaşayan bireylerde potasyum ve su alımını artırır.

Bal, bakterileri öldürmeye yardımcı olurken, vücuda giren bakterilerin vücutta birikmesine engel olduğu da gözlemlenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, balın doğal bir öksürük ilacı olduğunu belirtmiş ve kullanılmasını önermiştir. Ancak bal, belirli bir yaş altındaki çocuklar için önerilmemektedir.

Diyette şeker yerine bal kullanın. Diyete eklenen şeker türleri tansiyon, diyabet ve kilo alma riskini artırmaktadır. Diyet listenizde şeker yerine bal kullanırsanız, besinlerinizi sağlıklı bir şekilde tatlandırmış olursunuz.



MANUKA BALINI TERCİH EDİN

Su ile inceltilmiş balın, bağırsakta bulunan zararlı bakterileri ortadan kaldırırken faydalı bağırsak bakterilerinin çoğalmasına yardımcı olduğu da kanıtlandı.

Özellikle medikal tedavilerde fayda sağlayan balın, ham bal olduğunu belirten bilim adamları; en iyi ham bal cinsinin Manuka balı olduğunu da ekliyorlar.

Manuka balı bulamıyorsanız, yapmanız gereken çok basit. Medikal amaçla bal tüketecekseniz, mutlaka koyu renkli balları tercih etmelisiniz. Yediğiniz besinleri tatlandırmak için bal, seçilebilecek en sağlıklı besindir. Peki balı diyetinizde nasıl kullanabilirsiniz? Balı;

Kahve veya çayınızı balla tatlandırarak,

Yoğurt, mısır gevreği ya da yulafınıza bal karıştırarak,

Salata soslarınıza karıştırarak,

Doğal tatlandırıcı olarak dilediniz her yerde kullanabilirsiniz.



ŞEKER HASTALARI DIKKAT!

BAL her ne kadar doğal olsa da, şeker hastaları ve şeker tüketimini az yapan bireyler, bal kullanımına dikkat etmelidir. Yenilecek belirli ölçüdeki bal bir sorun çıkarmamakla beraber, ölçüsüz yendiği zaman şeker hastaları için sağlıklı bir durumdan çıkarak değerlerinin değişmesine yol açabilir. Balın şeker yerine geçtiğini ve fazla kullanılmaması gerektiği bilinmelidir.



İÇERDİĞİ VİTAMİN VE MİNERALLER

DOĞAL bal, birçok vitamin ve mineral gibi sağlıklı birleşikleri içermektedir:

B2 vitamini

Kalsiyum, magnezyum ve potasyum

Çinko