Koronavirüse karşı mevcut en güçlü silah: Ozon

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak duyurduğu COVID- 19’a karşı ozon, hem dezenfektan, hem de destek tedavisi olarak kullanılmaya başlandı. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği için koruyucu olarak da kullanılıyor

Geçtiğimiz aylarda gündemimize bomba gibi düşen yeni Koronavirüs, maalesef hala ilk sıradaki yerini koruyor. İnsanlarla olan ilişkimizden tutun da günlük rutinlerimize, temizlik anlayışımıza kadar her şey bu sebeple aniden değişti. Belki de birçok evde bugüne kadar uygulanmamış yöntemlere başvurularak temizlik yapılıyor, steril bir ortam sağlanmaya çalışılıyor. Daha önce kullanılmamış güçlü temizlik ürünleri ve dezenfektanlar bir yana, daha çok tıpta kullanılan ozon gazı bile bugün ev temizliği için aranılan bir ürün oldu. Bağışıklık sistemini etkinleştirmek, vücudun oksijen alımını ve kullanımını iyileştirmek, bakterilerin, virüslerin ve mantarların etkilerini sınırlandırmak için bu üç oksijen atomundan oluşan bu gaz alternatif bir tedavi olarak kullanılabilir. Ozon tedavisi denen bu yöntem profesyoneller tarafından ve belirli bir teknikle vücuda uygulanır.



COVID-19 TEDAVİSİNDE FAYDALI OLDU

Ozonun sağlığa olan faydaları araştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar umut verici denebilir. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı geliştirmek, kardiyak aritmi ve ritim bozukluğunu düzenlemek, inme hasarını azaltmak ve normalize edici hormon ve enzim üretimini desteklemek gibi faydaları olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak duyurduğu COVID-19'a karşı ozon, hem dezenfektan hem de destek tedavisi olarak kullanılmaya başlandı. Virüsün ortaya çıktığı Çin de salgını kontrol altına alabilmek için ozon tedavisinden faydalandı. Hastalara gördükleri tedaviye ek olarak kan yoluyla tıbbi ozon gazı verildi. Buradaki amaç, hastanın vücut direncini artırmak ve iyileşme süresini hızlandırmak. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği için koruyucu olarak da kullanılıyor. Ozonun profesyonellerce kullanıldığında güvenli olduğu biliniyor. Ancak unutmamak gerekiyor ki ozon gazının tehlikeli etkileri var ve amatör kullanımlar çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Direkt olarak ozon gazına maruz kalarak solumak akciğerler üzerinde toksik etkiye neden olur ve solunum yolu hastalıklarından ölüm riskini arttırır. Az miktarda solunması bile ciğerleri ve boğazı tahriş ederek öksürüğe, nefes darlığına ve akciğer dokusuna zarar verebilir.



BİLİNEN DEZENFEKTANLARDAN 50 KAT DAHA GÜÇLÜ

OZON tıpta ilk olarak bakteri ve virüslere karşı dezenfektan olarak kullanıldı ve elbette ardından COVID-19'un tedavisinde destekleyici tedavi olarak olumlu etkiler gösterdi. Ozon, bilinen en güçlü dezenfektanlardan biri ki kullanılan el dezenfektanlarına oranla 50 kat daha güçlü. Bu sebeple yeni tip koronavirüs gibi oldukça kolay bulaşabilen bir virüsten korunmak, bulunulan ortamdan yok olduğuna emin olmak için akla ilk gelen yöntem olması da elbette doğal. Gaz veya sıvı ozon ortam dezenfektanı olarak kullanıldığında tek hücreli ya da çok hücreli organizmaları, bakterileri ve virüsleri, buna COVID-19 da dahil, öldürür. Ortam temizliği için üretilen ev tipi ozon gazı makinelerini kapalı bir odada 30 dakika kadar çalıştırmak, istenmeyen tüm mikroskobik canlıları yok etmeye yeterli olacaktır.