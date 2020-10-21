Göz kızarıklığı Covid-19 belirtisi olabilir

Virüsler gözdeki iltihaplanmanın en yaygın nedeni olduğu için, koronavirüsün gözlerde kızarıklığa neden olması şaşırtıcı görünmüyor. Ayrıca solunum sistemini etkileyen virüsler kolayca gözlerin içine girebiliyor. Sümkürmek bile bir virüsün gözlere geçmesine neden olabiliyor

Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları, Covid-19 semptomlarını soğuk algınlığı veya gribi taklit edebilen belirtiler olarak tanımlıyor. Araştırmacılar, hâlâ potansiyel belirtileri ve yan etkileri öğreniyor. Herkeste farklı belirtilerin ortaya çıkıyor olması da bizi göz kızarıklığı hakkında düşünmeye itiyor. Koronavirüs salgınının zirvede olduğu Mart ayında Amerika'daki bir hemşirenin tedavi ettiği Covid-19 hastaları ile ilgili "Hepsinin gözleri kırmızıydı" açıklaması burada da akıllara geldi. Bu açıklamanın ardından doktorlar kırmızı gözlü hastaları tedavi ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Uyarı, yeni koronavirüsün diğer viral nedenlerden ayırt edilemeyen hafif göz kızarıklığına neden olabileceği bilgisi temelinde yapıldı ve göz yüzeyini kaplayan konjonktiva tabakası ile temas yoluyla da bulaşabileceği bilgisi paylaşıldı.



VİRÜSLER GÖZE GİREBİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü, göz kızarıklığını daha az yaygın semptom olarak listeliyor. Amerikan Göz Doktorları Derneği'ne göre ise göz kızarıklığı diğer faktörlerin yanı sıra virüs ya da bakteri nedeniyle oluşabilir. Virüsler gözdeki iltihaplanmanın en yaygın nedeni olduğu için yeni koronavirüsün böyle bir belirtiye neden olması da şaşırtıcı görünmüyor. Ayrıca solunum sistemini etkileyen virüsler kolayca gözlerin içine girebiliyor. Akciğerler, boğaz, burun, gözyaşı kanalları ve konjonktiva tabakası, mukoza zarları yoluyla birbiriyle bağlantılı.



ERKEN BELİRTİ OLABİLİR

New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışmaya göre, binden fazla Covid-19 hastasının yüzde 1'inden azında göz kızarıklığı görülüyor. JAMA'nın bir çalışmasına göre de, konjonktivit gibi gözle ilgili semptomların şiddetli virüs vakalarında görülme olasılığı daha yüksek. Nature Public Health Emergency Collection'da yayımlanan bir diğer çalışmada da, göz kızarıklığının Covid- 19'un erken belirtisi olduğu sonucuna varıldı. Covid-19'lu 121 hastayı inceleyen bir çalışmada araştırmacılar, yalnızca sekiz hastada göz ile ilgili belirtilere rastladı. Covid-19 ile bağlantılı göz problemleri; kaşıntı, kızarıklık, yırtılma, akıntı veya batma şeklinde ortaya çıkabiliyor.



GÖZ KIZARIKLIĞININ BAŞKA NEDENLERİ DE OLABİLİR

SADECE göz kızarıklığının olması elbette tek başına Covid-19'u işaret etmez. Beraberinde diğer belirtilerin de görülmesi halinde Covid-19'dan şüphelenilebilir. Göz kızarıklığı, virüs ve bakterilerin yanında sulu ve şişkin gözlere neden olan mevsimsel alerjilerle de ortaya çıkabiliyor. Ayrıca hava kirliliği, yüzme havuzlarında bulunan klor ve toksik kimyasallara maruz kalmak gibi etkenler de göz kızarıklığını tetikleyebiliyor. Gözde oluşan problem virüsten kaynaklanıyorsa, genellikle bir gözde başlar ve ilerleyen günlerde diğer göze yayılabilir. Gözde oluşan akıntı genellikle sulu olur.