Covid-19 kalıcı beyin hasarına neden olabilir

Doktorlar, Covid-19 ile enfekte olmuş hastaların yüzde 40’ından fazlasının nörolojik belirtiler gösterdiğini buldu. Araştırmaya göre, Covid-19 atlatmış 27 milyon insanda nörolojik sonuçlar olabilir

Yeni koronavirüs salgını, dünyada savaşlar kadar çok insanın hayatına mal oldu. Çoğunlukla bu ölümlerin sebebi Covid-19'un neden olduğu akciğer sorunları. Bunun yanında yeni koronavirüsün farklı etkileri olduğunu artık biliyoruz ve her geçen gün başka etkileri olduğunu da öğreniyoruz. Amerika'da bir tıp merkezindeki doktorlar, Covid-19 ile enfekte olmuş 509 hastayı inceledi. Enfeksiyon başlangıcında hastaların 215'inde nörolojik belirtiler görülürken, bu sayı hastaneye yatışta 319'a çıktı. Hastalığın seyri sırasında da hastaların 419'unda nörolojik belirtilere rastlandı.



FELÇ RİSKİ YÜKSEK

Nörolojik belirtiler sadece ruhsal anlamda yıkıma sebep olmakla kalmaz, ölüme bile yol açabilir. Yapılan araştırma bu açıdan endişe uyandırıcı. Zira araştırmaya göre Covid-19 atlatmış dünyadaki yaklaşık 27 milyon insanda nörolojik sonuçlar ortaya çıkabilir. Enfeksiyondan kurtulanların çoğunda meydana gelen, hafif olarak sınıflandırılsa da ciddiye alınması gereken beyin hasarına dair kanıtlar artıyor. Sonuçta beyinde oluşabilecek hasarlar ince bilişsel, davranışsal ve psikolojik sorunlara neden olur. Covid-19 enfeksiyonunun beyne nasıl zarar verdiğine gelecek olursak... Doğrudan ensefalit yani beyin iltihabı yoluyla bunu yapar. Sonuçları da yıkıcı olabilir. İngiltere'de beyin iltihabı yaşayan 12 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, hastalardan yalnızca birinin tam olarak iyileştiği görüldü. 10 hasta iyileşti ve bir hasta da hayatını kaybetti. Ayrıca bu çalışmada Covid-19'lu bazı hastaların felç geçirdiği sonucu ortaya çıktı. Covid-19 enfeksiyonu, felç riski için oldukça önemli bir faktör. 70 yaş üzerindekilerde yeni koronavirüse bağlı inme riski oldukça yüksek olsa da, gençlerde de tipik grip virüslerine oranla yeni koronavirüs nedeniyle felç geçirme olasılığı yedi kat daha fazla. Öte yandan bu sonuçlarla birlikte endişe verici bir keşif yapıldı: Otopsisi yapılan hastaların çoğu, enfeksiyon sırasında herhangi bir beyin hasarı belirtisi göstermedi ancak hepsinde beyin hasarı saptandı.



Yoğun bakımda kalmak beyin hasarı riskini artırıyor

COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda yatan ve hayatta kalanların yüzde 30'undan fazlasında, orta dereceli travmatik beyin hasarı olanlarla karşılaştırılabilecek kadar derin bilişsel bozukluk görülüyor. Bu, okuduğunu anlamada, konuşmada, hesap yapmada ve rutinleri devam ettirmede zorluklara neden olabilir. Yoğun bakımda kalan hastalarda uzun vadeli psikolojik etkiler anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Covid-19 kaynaklı nedenlerle yoğun bakımda kalan hastalarda da aynı psikolojik etkileri görmeyi bekleyebiliriz.