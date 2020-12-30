CovId-19 baş dönmesine neden olabilir

Dünyanın önde gelen sağlık otoriteleri, baş dönmesini Covid-19’un belirtisi olarak listelemese de bazı araştırmalar vertigo ile Covid-19 arasında bağlantı kurdu. Araştırmanın bir incelemesi, baş dönmesini ‘Covid-19’un ana klinik belirtilerinden biri’ olarak adlandırıyor

Yeni koronavirüs salgını sırasında kendimizi daha çok dinler olduk. Yaşadığımız ve olağandışı bulduğumuz her bir belirtiye 'Acaba Covid-19'la ilgili mi?' diye bakmaya başladık. Aslında haksız da sayılmayız. Çünkü yeni koronavirüsün bize gösterdiği şey, herkeste farklı belirtilere neden olduğu. Ateş ve kuru öksürük ilk öne çıkan belirtilerdi. Ardından yorgunluk, tat ve koku kaybı, nefes almada güçlük ve nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrıları ve göğüste baskı hissi gibi belirtilerle liste genişledi. Salgının üzerinden aylar geçtikten sonra listeye mide bulantısı, kusma, ishal, ciltte döküntü ve konuşma veya hareket kaybı gibi belirtiler de eklendi.







Bazıları resmi olarak Covid-19 belirtisi sayılmamış ancak göz ardı edilmeyen belirtiler de söz konusu. Bunlardan biri de gündeme yeni gelen baş dönmesi. Baş dönmesi birçok nedenden kaynaklanabilir. Vertigo, kan basıncındaki ani düşüş, vücudun susuz kalması (dehidrasyon), çok hızlı ayağa kalkma, kullanılan bazı ilaçlar, iç kulak sorunları veya hamilelik baş dönmesine neden olabilen yaygın nedenlerdir. Dünyanın önde gelen sağlık otoriteleri, baş dönmesini Covid-19'un belirtisi olarak listelemiyor.

İLK BELİRTİLER



Bazı araştırmalar, vertigo ile Covid-19 arasında bağlantı kurdu. Ear, Nose & Throat Journal'da yayınlanan araştırmanın bir incelemesi, baş dönmesini 'Covid-19'un ana klinik belirtilerinden biri' olarak adlandırıyor. Aslında baş dönmesi tarihsel olarak viral enfeksiyonlarla ilişkilendirildiği için bu şaşırtıcı bir tespit değil. Araştırma için 141 hastanın verilerini içeren 14 farklı çalışma analiz edildi ve tüm hastaların belirtileri arasında baş dönmesi olduğu görüldü. Bu hastaların üçünde baş dönmesinin ilk belirti olarak ortaya çıktığı ve ikisinde bunu solunum semptomlarının izlediği bulundu.







Baş dönmesi ve Covid-19 arasındaki ilişki bazı vaka raporlarına da yansıdı. Mart ayında baş dönmesi ve dengesizlik şikayetleriyle hastaneye giden 78 yaşındaki bir adamın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir diğer raporda da baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye giden 20 yaşındaki bir kadının testinin pozitif çıktığına yer verildi.

Covid-19 hastalarında baş dönmesi şikayetinin ortaya çıkışı dolaylı da olabilir. Virüsün neden olduğu halsizlik nedeniyle vücut susuz kalabilir ya da çeşitli belirtilerin bir araya gelmesiyle kötü hissetme durumu yaşanabilir, ki bunlar da baş dönmesine neden olabilir. Öte yandan baş dönmesi, birçok açıdan dikkate alınması gereken bir durum. Kardiyovasküler problemler, felç, ciddi enfeksiyonlar ve sepsis gibi tehlikeli hastalıkların da belirtisi olabilir. Aniden baş dönmesi yaşarsanız ve ateş veya önceden var olan bir durumla bağlantılı değilse, hastaneye gitmekten çekinmeyin.