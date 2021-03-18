Yorgunluk nedeni 7 sağlık problemi

Yeterince dinlendiğiniz halde hâlâ kendinizi yorgun hissediyorsanız daha ciddi ancak tedavi edilebilir sağlık sorunlarını araştırmanızda fayda var. Bu sorunların arasında tiroit hastalığı, Tip 2 diyabet ve uyku apnesi olabilir

İnsanların ortalama yüzde 40'ı haftanın çoğu gününde kendini bitkin, yorgun ve tükenmiş hissediyor. Araştırmalar, yetişkinlerin 3'te birinin yeterince uyumadığını gösteriyor ki, bu da yoğun yaşam tarzına bağlanabilir. Öte yandan düzenli bir yaşam tarzınız varsa, stres yönetimi konusunda başarılıysanız ve yeterince uyuduğunuz halde hâlâ yorgunluk hissediyorsanız daha ciddi ancak tedavi edilebilir sağlık sorunlarını araştırmanızda fayda var. Sizler için yorgunluğunuzun nedeni olabilecek 7 sağlık problemini açıklamak istiyorum:



1) ANEMİ: Sürekli yorgun hissetmek, aşırı halsizlik, uykuya dalmada güçlük, konsantrasyon eksikliği, hızlı kalp atışı, göğüs ağrıları, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtiler anemiye işaret eder. Aneminin tek başına bir hastalık olmadığını da yeri gelmişken söylemek gerekir. Demir veya vitamin eksikliği, kan kaybı, iç kanama, iltihaplı romatizma (romatoid artrit), kanser veya böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar anemiye neden olabilir.

2) TİROİT HASTALIĞI: Çok fazla tiroit hormonu metabolizmayı hızlandırır, azı da metabolizmayı yavaşlatır. Her iki durumda da yorgunluk, güçsüzlük ve kas ağrıları görülür. Bununla birlikte tiroit hormonu fazla salgılanıyorsa, kilo kaybı, hızlı kalp atışı, sıcak basması, artan susuzluk hissi; az salgılanıyorsa da kilo alımı, üşüme hissi, ağır ve sık görülen adet kanamaları ile kabızlık belirtileri ortaya çıkar.



3) TİP-2 DİYABET: Vücudun çalışmasını sağlayan glikozun düzgün kullanılamaması ve kanda birikmesi (tip-2 diyabet olarak adlandırılan durum); enerji eksikliği yani yorgunluğu beraberinde getirir. Aşırı susama, sık idrara çıkma, açlık, kilo kaybı, sinirlilik, maya enfeksiyonları ve bulanık görme de diğer belirtiler arasında yer alır.

4) DEPRESYON: İki haftadan daha uzun süren; yorgunluk veya enerji kaybı, çok az veya çok uyumak, ani kilo kaybı veya kilo alımı, bir zamanlar zevk alınan faaliyetlere karşı ilgi kaybı, huzursuzluk veya sinirlilik, baş ağrısı, kronik ağrı, hatırlama veya karar verme güçlüğü, suçlu, umutsuz veya değersiz hissetmek, ölüm veya intihar düşünceleri gibi durumlarda mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekir.



5) KRONİK YORGUNLUK: Baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, hassas lenf düğümleri ve konsantre olamama gibi belirtiler görülür. Kronik yorgunluk sendromunun bilinen bir nedeni olmadığı için herhangi bir testi yok.

6) UYKU APNESİ: En yaygın görülen uyku apnesi tipinde üst solunum yolu 10 saniyeden daha fazla süreyle kapanır. Bu da beynin REM uykusuna geçişini engeller. Bu tip uyku apnesi olan kişiler gecede onlarca kez nefes almayı bırakabilir. Horlama ve sürekli yorgun uyanma genellikle uyku apnesi ile ilişkilendirilir.

7) B12 EKSİKLİĞİ: Yeterli B12 vitamini almak beyin sağlığı, bağışıklık sistemi ve metabolizma için çok önemli. Yorgunluğa ek olarak, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, hafıza kaybı, baş dönmesi, anksiyete ve görme sorunları B12 eksikliğini işaret eder.